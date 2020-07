Już wiadomo, gdzie Tesla zbuduje gigafabrykę, by produkować Cybertrucka

Tesla zbuduje swoją kolejną fabrykę w USA w Austin w Teksasie, ogłosił prezes Elon Musk, kończąc miesięczne poszukiwania lokalizacji, w której miałby powstawać Cybertruck. – Prace budowlane „już trwają” – powiedział Musk. – Zaczęło się w ten weekend.

Tesla niedawno otrzymała dziesiątki milionów dolarów ulg podatkowych zarówno od hrabstwa w Teksasie, w którym ma powstać fabryka, jak i od lokalnego okręgu szkolnego. Firma rozważała również Tulsę, w Oklahomie, a Musk powiedział, że Tesla „mocno rozważy” to w przyszłych projektach.

Musk powiedział, że nowa fabryka w Teksasie będzie otwarta dla publiczności i będzie tam promenada oraz szlaki piesze i rowerowe. – To będzie w zasadzie raj ekologiczny. Ptaki na drzewach, motyle, ryby w strumieniu – powiedział Musk.

Oprócz Cybertrucka Tesla budować będzie w Teksasie również Model Y i Model 3, przeznaczone na Wschodnie Wybrzeże, a także Teslę Semi, ciężarówkę – powiedział Musk. Będzie to czwarta fabryka firmy w Stanach Zjednoczonych, po fabryce samochodów w Kalifornii, fabryce akumulatorów w Nevadzie i fabryce energii słonecznej w Nowym Jorku. Tesla ma również nową fabrykę pojazdów poza Szanghajem w Chinach i buduje kolejną fabrykę pod Berlinem w Niemczech.

Miejsce, w którym Tesla buduje fabrykę, obejmuje około 2100 akrów ziemi na wschód od międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom, 2 mile od rzeki Kolorado w Teksasie. W tej chwili teren jest w dużej mierze nieużywany, chociaż w jego centrum działa firma wydobywająca piasek i żwir. Na czerwcowym spotkaniu z urzędnikami hrabstwa starszy dyrektor Tesli ds. polityki publicznej powiedział o terenie: – Potencjał jest po prostu ogromny w zakresie rekreacji, piękna i wizji możliwości przekształcenia starej kopalni w zrównoważoną fabrykę z możliwościami rekreacji – to tylko wizja, ale idealnie pasuje do naszej misji.

Tesla planuje zatrudnić do 5000 pracowników za średnią pensję 47 147 dolarów, a pozycje na najniższych stanowiskach zaczynają się od 35 tys. dolarów. Zainwestuje co najmniej 1 miliard dolarów i planuje zbudować fabrykę o powierzchni od 4 do 5 milionów stóp kwadratowych.

„Tesla jest jedną z najbardziej ekscytujących i innowacyjnych firm na świecie i jesteśmy dumni, że możemy powitać jej zespół w stanie Teksas” – napisał w oświadczeniu gubernator Teksasu Greg Abbott. „Teksas ma najlepszą siłę roboczą w kraju, dlatego stworzyliśmy środowisko gospodarcze, które pozwala firmom takim jak Tesla na wprowadzanie innowacji i odniesienie sukcesu. Tesla Gigafactory Texas sprawi, że gospodarka Teksasu będzie najsilniejsza w kraju i stworzy tysiące miejsc pracy dla ciężko pracujących Teksańczyków. Nie mogę się doczekać ogromnych korzyści, jakie inwestycja Tesli przyniesie środkowemu Teksasowi i całemu stanowi”.

