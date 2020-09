Syn posła PiS prezesem państwowej spółki. Jacek Sasin: Decyzja będzie korygowana

We wtorek 1 września portal money.pl poinformował, że syn posła Prawa i Sprawiedliwości Grzegorza Matusiaka został prezesem spółki Inova z grupy KGHM. 34-letni dziś Nikodem Matusiak pracował wcześniej jako pełnomocnik zarządu JSW, dyrektor w JSW, project manager w OKD (czeskiej spółce górniczej). Na każdym z dziewięciu stanowisk, które objął w ostatnim czasie, pracował co najwyżej rok. W rozmowie ze wspomnianym źródłem jeden z menadżerów JSW opisał kulisy pracy Matusiaka na stanowisku pełnomocnika zarządu ds. organizacji i rozwoju w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. – Z tego, co wiem, jedynym projektem, jaki mu podlegał, było przestawienie się firmy z papierowych bonów dla pracowników na elektroniczne karty – stwierdził anonimowo.

Do zaistniałej sytuacji odniósł się Jacek Sasin w Porannej rozmowie w RMF FMF. – Nie będziemy w Ministerstwie Aktywów Państwowych tolerować nepotyzmu rozumianego w ten sposób, że ktoś dostaje intratne posady w zarządach, w radach nadzorczych tylko dlatego, że jest rodziną jakiegoś polityka – oznajmił Jacek Sasin i dodał stanowczo, że „nie ma miejsca na tego typu działania”.

– Jeśli nawet się tego typu sytuacje zdarzają (…), to będą korygowane. Będzie korygowana również jedna z decyzji, która w ostatnim czasie zapadła, dotycząca członka najbliższej rodziny jednego z posłów, która zapadła poza wiedzą ministerstwa, będzie ta decyzja korygowana. To mogę zadeklarować – kontynuował w dalszej części programu minister aktywów państwowych. Jacek Sasin podkreślił, że będzie „pilnował, żeby tego typu sytuacje nie miały miejsca”.

