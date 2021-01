Amazon usuwa artykuły QAnon ze swojego sklepu. To efekt szturmu na Kapitol

W Stanach Zjednoczonych trwa rugowanie z przestrzeni publicznej osób i organizacji, które przyczyniły się do wydarzeń ze środy 6 stycznia. Przypomnijmy, że podczas szturmu zwolenników Donalda Trumpa na Kapitol zginęło 5 osób. Do tej pory słyszeliśmy już o blokowaniu kont społecznościowych Donalda Trumpa, który głosząc odrzuconą przez sądy tezę o sfałszowaniu wyborów, podsycał do zamieszek. Z innych sklepów wycofano też nazistowską koszulkę, ubieraną przez jednego z uczestników tamtych wydarzeń. Pojawił się nawet postulat usunięcia z grona bohaterów Marvela postaci Punishera, przywoływanej przez część protestujących.

Amazon banuje produkty QAnon

Teraz do grona firm podejmujących działania represyjne wobec ekstremistów dołączył Amazon. Ze sklepu znikną wszystkie produkty skrajnej, alt-prawicowej grupy QAnon. To środowisko zwolenników fantastycznych teorii spiskowych, wierzących, iż Donald Trump jest bohaterem walczącym z „głębokim państwem”, czyli ukrytymi siłami sterującymi krajem, tworzącymi dodatkowo szajkę pedofilów - satanistów.

Amazon i Amazon Web Services biorą się za alt-right

Amazon zapowiedział, że wszyscy sprzedawcy próbujący ominąć zakaz sprzedaży produktów związanych z QAnon będą mogli spodziewać się potencjalnej utraty przywilejów związanych ze sprzedażą na platformie firmy. Zaledwie kilka dni wcześniej Amazon Web Services usunął Parlera, alternatywną platformę mediów społecznościowych, wykorzystywaną do komunikacji przez skrajnie prawicowe ugrupowania.

