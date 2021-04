Polska Press ma nowe władze. Kto dostał „bilet” do rady nadzorczej?

Przypomnijmy, że niedawno informowaliśmy, że zmiany zaszły już także w samym zarządzie Polska Press. W jego skład weszła m.in. Dorota Kania z „Gazety Polskiej”. Kania została także redaktor naczelną Polska Press, a co za tym idzie, podlegać jej będzie 20 dzienników regionalnych.

Teraz czytamy, że zmiany dotyczą i rady nadzorczej. O jej nieoficjalnym składzie informowała już „Gazeta Wyborcza”, teraz jednak rzeczniczka Polska Press Joanna Pazio potwierdziła skład gremium w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Przewodniczącym rady nadzorczej został Tomasz Jakubiak, a członkami Marcin Dec, Marcin Jankowski i Magdalena Skowyrska.

Kim są członkowie rady nadzorczej Polska Press?

Tomasz Jakubiak to wiceprezes zarządu PGE Ventures. W ostatnich latach piastował jednak funkcję wiceprezesa w spółkach z grupy PKN Orlen – podaje „Gazeta Wyborcza”. Z kolei Marcin Dec przeszedł do Polski Press z Sigmy Bis, gdzie pracował jako prezes. Sigma Bis to dom mediowy należący do PKN Orlen i PZU.

Marcin Jankowski i Magdalena Skowyrska to „nabytki” prosto z Orlenu. Jankowski to dyrektor biura kontrolingu sprzedaży PKN Orlen SA. Z firmą związany jest od 2010 roku. Skowyrska pracuje w Orlenie dwa lata dłużej, bo od 2008 roku. Jej ostatnia funkcja to specjalistka w Biurze Grupy Kapitałowej PKN Orlen.

