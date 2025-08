Nowy gracz z Portugalii na polskim rynku bankomatów. Przejęcie urządzeń

W pierwszym kwartale 2025 roku w całej Polsce funkcjonowało 20 538 bankomatów. W sieci Euronet działa 7624 urządzenia, a ITCARD (Planet Cash) – 5085 urządzeń. Reszta to własność banków.

Między Euronet i ITCARD weszła Grupa SIBS, która uruchamia sieć bankomatów ATM Express. Nie stawia jednak własnych urządzeń, ale przejmuje je od banku Millennium.

Opłaty za korzystanie z bankomatów bez zmian

– W 2024 roku zawarliśmy umowę sprzedaży sieci bankomatów z Grupą SIBS. Zmiana właściciela nie wpływa na doświadczenie klienta i nie jest odczuwalna. Bankomaty działają jak dotychczas, oferują tę samą funkcjonalność i interfejs. Opłaty również pozostają bez zmian. Umowa przewiduje plan modernizacji wszystkich bankomatów, co – jak oczekujemy – przełoży się w przyszłości na skrócenie czasu realizacji transakcji oraz umożliwi oferowanie nowych funkcji – wyjaśniła na łamach portalu Cashless Hanna Tobiańska, kierująca Zespołem Bankomatów i Terminali Płatniczych w Millennium.

Bank Millenium miał 497 bankomatów. Proces migracji bankomatów do nowego właściciela już się rozpoczął, a część urządzeń funkcjonuje już pod marką ATM Express.

Grupa SIBS wchodzi w bankomaty nie tylko w Polsce

Grupa SIBS w Polsce jest już od dawna obecna za pośrednictwem firmy PayTel – to dostawca usług płatniczych, specjalizujący się w płatnościach bezgotówkowych, w tym transakcjach kartami płatniczymi (Visa, Mastercard) i w płatnościach mobilnych (BLIK, Google Pay, Apple Pay). Firma zarządza również siecią terminali POS i oferuje płatności elektroniczne oraz płatności online.

Pod marką ATM Express firma zarządza siecią bankomatów w Portugalii, a od niedawna także w Rumunii.

"Wdrażamy nową, niezależną sieć bankomatów pod marką ATM Express i cieszymy się, że pierwszy etap tego przedsięwzięcia realizujemy we współpracy z tak renomowanym partnerem, jakim jest bank Millennium. To pierwszy na rynku projekt budowy niezależnego operatora bankomatowego, który otwiera nowy rozdział w rozwoju tego segmentu w Polsce" – powiedział Alexandre Livério, Head of ATM Express Network w Grupie SIBS, cytowany przez cashless.pl.

