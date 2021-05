Gala ogłoszenia nagród: Lista 200 największych polskich przedsiębiorstw tygodnika „Wprost”

Zwycięzcą rankingu 200 największych firm w Polsce według "Wprost" został Polski Koncert Naftowy ORLEN. Jego prezes, Daniel Obajtek, podziękował redakcji „Wprost” za rzetelną ocenę firmy.

–To dla nas bardzo ważne, bo pokazuje, że jesteśmy polskim czempionem, firmą, która ma wizję, która bardzo dużo inwestuje, bardzo mocno się rozwija poprzez inwestycje i akwizycje, która cieszy się zaufaniem akcjonariuszy, co pokazało ostatnie walne. Ale też firmą, której wartość marki w ciągu ostatnich trzech lat wzrosła dwukrotnie – z 4 mld do 10 mld zł. Chcielibyśmy tę pozycję najlepszej i największej polskiej firmy utrzymać, dlatego budujemy multienergetyczny koncern. Czeka nas trudny rok, ponieważ dokonujemy dwóch ważnych procesów połączenia poprzez przejęcie Grupy Lotos i PGNiG, co zdecydowanie poprawi naszą pozycję - dodał prezes Obajtek.

Drugie miejsce na podium przypadło firmie PGE Polska Grupa Energetyczna.

– Tak wysoka pozycja jest wyrazem uznania i potwierdza skuteczność naszych działań w zakresie rozwoju Grupy PGE. Ten trudny rok pandemii wykorzystaliśmy na przygotowanie się do transformacji energetycznej i na nowe otwarcie w zielonych inwestycjach. W październiku ub.r. przedstawiliśmy strategię grupy PGE do 2030 r. z perspektywą do roku 2050 – mówił Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE.

Trzecie miejsce przypadło przedsiębiorstwu Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, w którego imieniu głos zabrał Paweł Majewski, prezes zarządu.

– Miejsce na podium wśród 200 największych firm w rankingu „Wprost” to zaszczyt i powód do satysfakcji. Tym bardziej że kryteria były obiektywne, bo zadecydowały wyniki –13 mld zł EBIDA i ponad 7 mld zł zysku netto, czyli ponadczterokrotnie więcej niż rok wcześniej. Jeśli tak dobre wyniki są efektem dobrych decyzji, to znaczy, że PGNiG poradziło sobie w tym czasie wyjątkowo dobrze – mówił.