PKO BP z najwyższym zyskiem w historii. Żaden inny bank nie miał takiego wyniku

Jak przekonuje bank w komunikacie, „doskonałe wyniki przełożyły się na wzrost rentowności mierzonej zwrotem z kapitału. Wspiera je silna dyscyplina kosztowa oraz wzrost skali działania, w tym – rozwój nowych linii biznesowych, m.in. sprzedaż ubezpieczeń”.

Bank pozostaje przy tym odporny na negatywne scenariusze makroekonomiczne, co potwierdziły wyniki europejskich stress testów. Spółka chce rozwijać się w sposób bardziej zrównoważony, dlatego uwzględniła wskaźniki ESG w celach niefinansowych.

– Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego w I półroczu 2021 r. wypracowała najwyższy zysk w swojej ponad 100-letniej historii. Wyniósł on 2,4 mld zł i był znacznie wyższy niż przed pandemią. Odbudowę wyniku po trudnym 2020 roku, wspierał wzrost skali działania i rozwój nowych linii biznesowych oraz odpowiedzialne podejście do ryzyka. W kolejnych kwartałach chcemy wzmacniać nasze przewagi konkurencyjne, m.in. kontynuować rozwijany od kilku lat model ekspansji zagranicznej – powiedział Jan Emeryk Rościszewski, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego, kierujący pracami zarządu.

Kolejny krok ekspansji zagranicznej: Rumunia

PKO Bank Polski realizuje strategię ekspansji międzynarodowej i buduje silną pozycję w regionie Europy centralnej i wschodniej. Jej głównym założeniem jest wzmacnianie pozycji partnera finansowego dla firm działających na skalę międzynarodową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. PKO Bank Polski jest już obecny w Niemczech, gdzie oddział korporacyjny banku systematycznie zwiększa wynik na działalności (+5,3 proc. q/q), w Czechach, a od 2021 r. także na Słowacji. Liczba klientów oddziałów zagranicznych banku na koniec II kwartału 2021 r. była o 51,3 proc. wyższa niż przed rokiem, a wolumen trade finance wyniósł 3,1 mld zł, co oznacza wzrost o niemal 140 proc. r/r. W I połowie 2021 r. bank rozpoczął prace nad uruchomieniem kolejnego oddziału, tym razem w Rumunii, który powinien rozpocząć swoją działalność w 2022 r.

Grupa Kapitałowa PKO Banku Polskiego jest obecna także na Ukrainie, gdzie posiada 100 proc. udziałów w KredoBanku. Na koniec 2020 roku znajdował się on w pierwszej dziesiątce największych kredytodawców detalicznych na Ukrainie. W II kwartale 2021 r. KredoBank odnotował 3,1 proc. wzrost wyniku na działalności biznesowej i planuje szybkie otwarcie własnej spółki leasingowej. PKO Bank Polski realizuje swój rozwój zagraniczny również poprzez najlepiej rozwiniętą w Polsce sieć zagranicznych banków korespondentów, która umożliwia spółce skuteczną obsługę płatności zagranicznych. Jakość rozliczeń prowadzonych w dolarach amerykańskich została w I połowie 2021 r. doceniona przez bank JP Morgan, który wyróżnił PKO Bank Polski trzema prestiżowymi nagrodami.

Zaskakująca zmiana na „szczytach władzy” w PKO BP

PKO BP ma za sobą niezwykły rok także z innego powodu: w czerwcu, po 11 latach, z funkcji prezesa zrezygnował Zbigniew Jagiełło. Zbigniew Jagiełło kierował PKO BP od 2009 roku, powoływano go na to stanowisko jeszcze w czasach pierwszego rządu Donalda Tuska, nie stracił posady w 2015 roku, gdy doszło do zmiany władzy. Powoływano go na prezesa banku kolejno w: 2011, 2014, 2017 i 2020 roku. Ustępujący prezes nie podał powodów swojej decyzji.

Czytaj też:

Zbigniew Jagiełło odchodzi. Dziś poznamy nowego prezesa PKO BP