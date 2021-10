Orły „Wprost” rozdane. Nagrodziliśmy kreatywność, innowacyjność i wrażliwość

Redakcja „Wprost” rozdała Orły 2021. Podczas gali, która odbyła się 28 października w warszawskiej restauracji San Lorenzo, przyznano statuetki w dziesięciu kategoriach. Doceniono najbardziej innowacyjne firmy i przedsiębiorców, którzy na co dzień starają się przełamywać schematy, wykazują się szczególną pomysłowością, a także wrażliwością. Orły Wprost 2021 trafiły do:

Lider Biznesu

Statuetkę w tej kategorii otrzymała firma Supreme Energy, która skupia się na uświadamianiu korzyści płynących ze stosowania odnawialnych źródeł energii, popularyzacji systemów fotowoltaicznych i pomocy w instalacji paneli słonecznych. Nagrodę odebrali prezes zarządu Mateusz Wróbel oraz członkowie zarządu Jan Zając i Paweł Zielonka.

– Jesteśmy start-upem, który jest obecny na rynku dopiero od roku, ale mamy możliwość uczestniczenia w transformacji energetycznej w Polsce. Polacy są bowiem coraz bardziej świadomi i chętnie korzystają z naszych produktów – powiedział Mateusz Wróbel.

Innowacje na rzecz rozwoju kobiet

Drugą kategorią, w której nagrodziliśmy wyjątkowych wizjonerów, są innowacje na rzecz rozwoju kobiet. Wydawca „Wprost” wręczył w tym roku statuetkę akcji aktywizacji zawodowej kobiet #UpiększamyPolki. „Rób to, co lubisz, realizuj pasje, a każdy dzień w pracy będzie dla ciebie źródłem satysfakcji” – to główne przesłanie akcji. Nagrodę odebrał pomysłodawca Błażej Chyła.

– Chciałem powiedzieć, że Polki nie wymagają upiększania, co świetnie widać na tej sali. My chcemy przekazać piękno rozwoju, piękno umysłu i piękno pasji – powiedział Błażej Chyła.

Innowacje w przemyśle

Kolejna nagroda również trafiła do firmy innowacyjnej, ale w zdecydowanie innym obszarze. Chodzi bowiem o innowacje w przemyśle. W tej edycji Orłów nagrodziliśmy jednego z wiodących europejskich dostawców linii produkcyjnych i montażowych dla producentów pasażerskich oraz towarowych pojazdów szynowych, maszyn budowlanych, maszyn rolniczych oraz pojazdów specjalnych. Laureatem nagrody jest firma CADesigner Engineering. Nagrodę odebrał prezes Bartłomiej Markowicz.

– Dziękuję, to bardzo duże wyróżnienie. Jesteśmy przykładem firmy, która w ciągu ośmiu lat zdominowała rynek w swojej branży. Tego samego życzę wszystkim pozostałym laureatom – powiedział Bartłomiej Markowicz.

Innowacje w budownictwie

Orzeł „Wprost” został także przyznany w kategorii, która dotyczy większości z nas każdego dnia. Innowacje w budownictwie wpływają bowiem nie tylko na naszą wygodę i bezpieczeństwo, ale także często na duże oszczędności. Laureat specjalizuje się w energooszczędnym i ekologicznym budownictwie. Jest liderem budownictwa prefabrykowanego w Polsce. Od 17 lat spełnia marzenia Klientów w Polsce i na świecie. Statuetka trafiła w Anny Wysockiej, prezes zarządu firmy DOMIKON.

– Na tę nagrodę pracujemy całym zespołem już 17 lat. Nasze domy można znaleźć nie tylko w Polsce, ale także już m.in. w Australii – powiedziała Anna Wysocka.

Usługi

Każdy z posiadaczy samochodu chciałby, aby jego auto zawsze wyglądało jak nowe. W tym właśnie pomaga laureat Orła „Wprost” w kategorii usługi. Pasja, precyzja i jakość stanowią motto ich działania, statuetkę zdobywa firma Souczek Detailing – salon pielęgnacji i personalizacji aut. Nagrodę odebrał właściciel Maciej Souczek

– Dziękuję za tę nagrodę, ale sukces firmy to nie tylko ja, ale także pracownicy – powiedział Maciej Souczek.

Profilaktyka Zdrowia

Misją naszego laureata w kategorii profilaktyka zdrowia, jest likwidacja niedoboru jodu w Polsce. Prowadzi dystrybucję w pełni naturalnego koncentratu jodu ze źródła marki IODICA. Nagrodę Orła „Wprost” otrzymała firma Semo Polska Trade. Nagrodę odebrał wiceprezes Mirosław Surma.

– Jesteśmy na rynku dopiero od trzech lat. Staramy się uporządkować często mylne informacje dotyczące jodu w diecie. Daliśmy naszym klientom naturalny produkt bardzo dobrej jakości – powiedział Mirosław Surma.

Innowacyjna polska firma

Laureat Orła Wprost 2021 w kategorii innowacyjna polska firma od wielu lat działa w segmencie nowych innowacyjnych technologii na bazie polskiej myśli naukowej i wypracowanych patentów. Statuetkę w tej kategorii otrzymała spółka Skotan. Nagrodę odebrał prezes zarządu Jacek Kostrzewa.

– Innowacje to taki biznes, który wymaga ludzi, umysłów, zaangażowania i pasji. Bez tego nic się nie uda. Cała reszta jest zwykłym biznesem – powiedział Jacek Kostrzewa.

Bezpieczeństwo biznesu

Jednak nawet najbardziej innowacyjna firma nie może działać bez odpowiednich zabezpieczeń. Laureat Orła „Wprost” w kategorii bezpieczeństwo biznesu trafia do firmy, która skupia doświadczonych licencjonowanych detektywów i ekspertów z przeróżnych dziedzin techniki, kryminalistyki i prawa, którzy pomagają dużym korporacjom, ale także małym firmom w zażegnywaniu kryzysów. Nagrodę dla agencji detektywistycznej Temida odebrał jej prezes Marcin Miklaszewski.

– Głównym celem naszej działalności jest to, aby prawda zawsze wyszła na jaw, a chciałbym podkreślić, że... prawda zawsze wychodzi na jaw – powiedział Marcin Miklaszewski.

Ekologia i środowisko

Laureat kolejnej kategorii ma bardzo ważną misję. Działania firmy mają na celu takie gospodarowanie odpadami, aby w maksymalny sposób dało się je ponownie wykorzystywać, a dzięki temu ograniczać zanieczyszczenie środowiska. Za propagowanie i wdrażanie zrównoważonego rozwoju w aspekcie gospodarki odpadami Orła „Wprost” w kategorii Ekologia i środowisko otrzymała firma Intereko Energia. Nagrodę odebrał prezes zarządu Jarosław Grobelny.

– Myślę, że ten Orzeł doda nam dalszego wiatru w skrzydła i z sukcesami posprzątamy jeszcze trochę Afryki – powiedział Jarosław Grobelny.

Akcja charytatywna

Ostatnia statuetka przeznaczona jest dla podmiotu, który wykazuje się szczególną wrażliwością. Orła „Wprost” za akcję charytatywną w tym roku przyznano za diagnostykę oraz leczenie stożka rogówki ze szczególnym uwzględnieniem leczenia pacjentów z zespołem Downa. Orła „Wprost” otrzymało Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS w Olsztynie. Nagrodę odebrał dr Dominik Zalewski.

– Akcję organizujemy wraz z różnymi klinikami w Polsce. Okazuje się, że jest to choroba niemal zapomniana, nierefundowana przez NFZ, czyli, prawie nieistniejąca. Mimo tego uważam, że warto pomagać, bo ci pacjenci odzyskują radość życia – powiedział dr Dominik Zalewski.

Statuetka za akcję charytatywną była ostatnią wręczoną w tej edycji Orłów „Wprost”. Gratulujemy wszystkim nagrodzonym, życzymy im dalszej wytrwałości. Podziękowania także dla restauracji San Lorenzo, która była gospodarzem gali.

