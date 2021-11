„Sprzedam akcje Tesli i to zrobię”. Elon Musk odpowiada na apel o miliardowe wsparcie dla głodujących

Elon Musk, miliarder i szef m.in. SpaceX czy Tesli, lubi różne wyzwania. W 2017 roku wygrał zakład, w którym zobowiązał się, że Tesla zbuduje i zainstaluje największy (na tamte czasy) magazyn energii, skonstruowany z Powerpacków jego firmy. 23 listopada ogłoszono, że udało się dochować terminów, a Musk przy okazji zaoszczędził sporo pieniędzy – zadeklarował bowiem, że jeśli nie uda się zbudować ogromnej baterii w czasie, to inwestycję w stanie Australia Południa Tesla pokryje w całości ze swoich środków.

Szef agencji ONZ wskazuje na Muska ws. głodu na świecie

Teraz w podobny, zdecydowany sposób, Musk stawia warunki agencji ONZ, czyli World Food Programme (WFP, Światowy Program Żywnościowy). Jak opisywaliśmy już na Wprost.pl, David Beasley, dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdził, że aby rozwiązać globalny problemu głodu, wystarczy, by tylko dwóch najbogatszych ludzi na Ziemi oddało ułamek swojej fortuny.

Beasley oszacował, że potrzeba sześciu miliardów dolarów, by pomóc około 42 milionom ludzi i wśród potencjalnych donatorów wymienił właśnie Muska. Wyliczył, że majątek szefa Tesli to około 289 miliardów dolarów, więc wystarczyłoby 2 proc. jego fortuny, by podjąć działania.

Musk do ONZ: Sprzedam Teslę i oddam pieniądze głodującym, tylko opiszcie, jak 6 mld dolarów...

O słowach Beasleya sporo debatowano, także na Twitterze, a wspomniał o nim dr Eli David, wytykając przy tym, że WFP w 2020 roku miała do dyspozycji ponad osiem miliardów dolarów, czyli więcej niż wspomniane 2 proc. majątku Muska. Do tego wątku odniósł się miliarder, który złożył taką deklarację:

„Jeśli WFP opisze w tym wątku na Twitterze, w jaki sposób, te 6 miliardów dolarów może rozwiązać problem głodu na świecie, od razu sprzedam akcje Tesli i to zrobię. Ale musi być to w pełni otwarta, przejrzysta księgowość, aby opinia publiczna wiedziała, w jaki sposób wydatkowane są pieniądze”.

Do tych deklaracji odniósł się sam David Beasley, który wskazał, że te 6 mld dolarów ma „zapobiec destabilizacji, masowej migracji” i uratuje 42 mln ludzi, którzy są na skraju śmierci głodowej. „Z twoją pomocą możemy nieść nadzieję, zmieniać przyszłość (...). Pogadajmy, mogę do ciebie przylecieć, a jeżeli nie spodoba ci się to, co mówię, możesz mnie po prostu wyrzucić” – skwitował Beasley.

