Rosjanie odcinani od zagranicznych walut. Banki mają zakaz ich wypłacania

Decyzją rosyjskiego banku centralnego banki nie będą mogły sprzedawać twardej waluty. Klienci, którzy posiadają konta dewizowe, będą mogli wypłacić w obcej walucie tylko 10 tys. dolarów. Nadwyżka będzie wypłacana w rublach według aktualnego kursu.Bank centralny poinformował w komunikacie, że ograniczenia dotyczące kont dewizowych są wynikiem zachodnich sankcji nałożonych na Moskwę. Przewidują one m.in.zamrożenie znacznej części rezerw walutowych Rosji. Ograniczenie obowiązywać będzie co najmniej do 9 września.

RELACJA NA ŻYWO Wojna na Ukrainie

Białoruski niezależny serwis Nexta informuje, że przed bankami w rosyjskich miastach ponownie ustawiły się kolejki. Można się spodziewać, że w reakcji na ograniczenia wkrótce swoje usługi zaczną świadczyć sprzedawcy na czarnym rynku.

twitter

Wojna na Ukrainie. UE wprowadzi dodatkowe sankcje?

Unia Europejska zapowiedziała kolejne sankcje na Rosję. Viktor Orban poinformował, że jeśli będą one dotyczyły zakazu importu gazu i ropy, to jego kraj nie poprze sankcji. – Wprawdzie potępiamy rosyjską ofensywę zbrojną i potępiamy wojnę, ale nie pozwolimy, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę; a zatem sankcje nie mogą zostać rozszerzone na taki obszar jak ropa i gaz – stwierdził szef węgierskiego rządu. W ocenie Viktora Orbana „restrykcje obejmujące eksport rosyjskich surowców energetycznych stanowiłyby nieproporcjonalnie duże obciążenie dla Węgier”.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport

Stany Zjednoczone i Wielka Brytania podjęły decyzję od wprowadzeniu embarga na ropę naftową z Rosji. Także Komisja Europejska zaproponowała plan uniezależniania się od rosyjskich paliw kopalnych, wprowadzenie możliwości udzielania przez państwa członkowskie krótkoterminowego wsparcia dla przedsiębiorstw dotkniętych cenami energii, poinformowała Komisja. KE planuje też regulację nakładającą na państwa członkowskie obowiązek wypełnienia magazynów gazu co najmniej do 90 proc. pojemności do 1 października br.

Czytaj też:

Rubel spadł do rekordowo niskiego poziomu