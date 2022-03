Chińska linia uziemia 223 Boeingi. To drugi najpopularniejszy model samolotu na świecie

China Eastern Airlines (CAE) to druga, druga największa linia lotnicza w Azji (po China Southern), uziemiła flotę Boeingów 737-800 po tym katastrofie, do której doszło w poniedziałek w pobliżu Wuzhou w prowincji Guangxi w środkowych Chinach. Na pokładzie samolotu, który rozbił się po pokonaniu 2/3 zaplanowanej trasy, znajdowało się 123 pasażerów i 9 członków załogi. Według wstępnych informacji nikt nie przeżył. Był to jeden z najtragiczniejszych wypadków w chińskim lotnictwie od wielu lat.

Specjaliści z USA i Boeinga pomogą ustalić przyczyny katastrofy

W wyjaśnianiu przyczyn katastrofy pomogą eksperci z US National Transportation Safety Board (NTSA) oraz regulator ruchu lotniczego Federal Aviation Administration, a także Boeing. Dla producenta samolotów jest to bardzo trudna sytuacja, bo Chiny są dla niego ważnym rynkiem. Szacuje się, że komercyjne loty wykonuje 1100 Boeingów B737-800 zarejestrowanych w Państwie Środka.

Zaraz po katastrofie pojawiły się spekulacje, że China Eastern Arrline oszczędzał na serwisowaniu, by nie sięgać za głęboko do nadwyrężonego po pandemii budżetu. Przewoźnik kategorycznie zaprzeczył i zapewnił, że cała flota jest serwisowana zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami.

Uziemienie 223 Boeingów 737-800 dotyczy tylko floty CAE, samoloty wożą pasażerów korzystających z usług innych chińskich przewoźników. Linia lotnicza nie poinformowała, jak długo potrwa uziemienie, które będzie oznaczało straty finansowe dla firmy i kłopoty dla tysięcy pasażerów, gdyż wszystkie rejsy, które miały być wykonywane tym modelem samolotu, zostały odwołane.

737-800, Drugi najpopularniejszy samolot świata

Model737-800 to najpopularniejsza latająca obecnie maszyna Boeinga. Firma analityczna Cirium szacuje, że na całym świecie lata ich obecnie 4502 egzemplarzy. Jest najpopularniejszym modelem w Stanach Zjednoczonych: amerykańskie linie lotnicze dysponują 795 samolotami tego typu. Jeszcze więcej, bo 1177 egzemplarzy, jest w posiadaniu chińskich linii. Boeing 737-800 to drugi najczęściej używany samolot na świecie, zaraz za A320 produkowanym przez głównego rywala Boeinga, Airbusa.

