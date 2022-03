Rosja kradnie luksusowe zegarki. FSB skonfiskowało biżuterię wartą miliony dolarów

We wtorek rano rosyjscy agenci służb bezpieczeństwa weszli do firmowego salonu Audemars Piguet w Moskwie i skonfiskowali zegarki, z których każdy był wart co najmniej 920 tys. dolarów – informuje BBC. Agenci mieli powołać się przy tym na naruszenie przez dystrybutora luksusowych zegarków przepisów celnych.

Szwajcarska firma nie skomentowała jeszcze tych doniesień.

Szwajcaria zamraża aktywa oligarchów, Rosja się mści

Wartość wyeksportowanych przez Szwajcarię do Rosji zegarków w 2021 roku mogła wynieść nawet 280 mln dolarów.

BBC zauważa, że do wtargnięcia doszło kilka dni po tym, jak Szwajcaria przyłączyła się do zachodnich sankcji i zrobiła coś, czego w najgorszych koszmarach nie spodziewali się oligarchowie, którzy w szwajcarskich bankach trzymali swoje fortuny: podjęła decyzję o zamrożeniu aktywów miliarderów, którzy zostali wpisani na listy osób objętych sankcjami. W sobotę informowaliśmy, że w ciągu kilku dni Szwajcaria zamroziła ok. 5,75 mld franków szwajcarskich (5,61 mld euro) rosyjskich aktywów objętych sankcjami. A to dopiero początek.

Rosja realizuje groźby zajmowania majątku zagranicznych firm

Jeśli potwierdzi się, że FSB przejęło zegarki z najwyższej półki cenowej, będzie to oznaczało, że władze Rosji wcale nie żartowały, gdy zapowiedziały konfiskatę majątku firm, które wycofały się z rosyjskiego rynku. Władimir Putin już kilka dni temu zapowiedział, że takie przejęcie będzie miało na celu wyrównanie strat, jakie poniosła Rosja w wyniku bojkotu międzynarodowych korporacji. W publicznych mediach powtarzany jest zarzut, jakoby firmy pozostawiły po sobie długi, niezapłacone podatki, pracowników, którzy z dnia na dzień stracili źródło utrzymania. To ostatnie nie jest prawdą, bo większość firm zadeklarowała, że przez kilka miesięcy będzie płaciła rosyjskim pracownikom pełne lub symboliczne wynagrodzenie.

