Wujek Wania przejął lokal należący do McDonald’s? Wiatr ujawnił oszustwo

Czy w Rosji powstanie sieć fast foodów o nazwie Wujek Wania, która zastąpi McDonald’s? Doniesienia są sprzeczne. Internauci od kilku dni komentują logo, które do złudzenia przypomina logo amerykańskiej sieci. Jednocześnie rosyjskie władze otwarcie mówią o zawieszeniu praw własności intelektualnej w odniesieniu do produktów firm, które wycofały się z tamtejszego rynku. Miałaby to być dla nich kara za bojkot, a dla Rosjan – zadośćuczynienie za to, że z dnia na dzień stracili dostęp do lubianych marek.

Wujek Wania zamiast McDonald's?

RIA Novosti poinformowała przed kilkoma dniami, że do uruchomienia restauracji Wujek Wania pod szyldem kojarzącym się z amerykańskim gigantem jednak nie dojdzie. Agencja twierdzi, że Ruspole, które złożyło wniosek, pracuje nad jego unieważnieniem.

Sam holding informuje jedynie, że trwa dochodzenie wewnętrzne w sprawie wniosku. Ruspole zapewnia, że nie ma ze stylizowanym na McDonald's logotypem nic wspólnego. – Ruspole rzeczywiście jest właścicielem znaku towarowego Wujaszek Wania, pod którym można prowadzić również usługi gastronomiczne. Obecnie holding nie rozważa jednak takiego kroku, ale nie wyklucza takiego pomysłu na przyszłość– informuje w komunikacie podanym przez agencję Ruspole.

Ile w tym prawdy? Euromaidan Press umieścił krótkie nagranie, które pokazuje restaurację z kontrowersyjnym logo. Nie jest jeszcze ukończona, o czym świadczy materiał przysłaniający okna. Napisano na nim dwa słowa: „Wkrótce otwarcie”. W pewnym momencie wiatr zerwał materiał, ukazując… logo McDonald’s. Wygląda więc na to, że nowa sieć przejęła lokal należący do amerykańskiej sieci. McDonald’s nie sprzedał swojego majątku, a jedynie zawiesił działalność, więc do przejęcia musiało dojść w sposób nielegalny.

