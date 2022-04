Jest porozumienie PAŻP z kontrolerami lotów. Rząd odwołuje zawieszenie lotów

25 kwietnia (poniedziałek) pojawiło się rozporządzenie Rady Ministrów, które wprowadziło znaczne ograniczenia w ruchu lotniczym. Lotnisko w Warszawie miało działać w ograniczonym czasie, a wiele lotów zwłaszcza prywatnych linii lotniczych miało zostać bezterminowo zawieszone. Nowe zasady latania nad Polską miały wejść w życie 1 maja (niedziela)

28 kwietnia (czwartek) Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Ministerstwo Infrastruktury doszły do porozumienia z kontrolerami lotów, które potrwa do 10 lipca. Do tego czasu strony mają ustanowić warunki współpracy, które będą obowiązywały na stałe.

Rząd musi odwołać zawieszenie lotów

29 kwietnia (piątek), w związku z podpisanym dzień wcześniej porozumieniem, Rada Ministrów opublikowała projekt rozporządzenia, które uchyla rozporządzenie z poniedziałku, które miało ograniczyć latanie nad Polską od niedzieli.

„Wydanie rozporządzenia (z 25 kwietnia – redakcja) determinowane było koniecznością podjęcia działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu lotniczego, przy jednoczesnym zagwarantowaniu jak największej dostępności regularnych połączeń lotniczych, w związku z przewidywanym od dnia 1 maja 2022 r. brakiem ciągłości zapewnienia służb żeglugi powietrznej w rejonie kontrolowanym TMA Warszawa, obejmującym lotnisko Chopina w Warszawie (EPWA) i lotnisko Warszawa/Modlin (EPMO), i obniżeniem deklarowanej pojemności tego rejonu”. – czytamy w projekcie rozporządzenia.

„Ponieważ ryzyko wystąpienia ww. zagrożeń, w związku z osiągnięciem porozumienia między kontrolerami ruchu lotniczego a kierownictwem Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zostało zniwelowane, brak jest merytorycznych przesłanek obowiązywania przedmiotowego rozporządzenia”. – uzasadnia autor projektu.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów został ustalony na II kwartał 2022 roku. Najprawdopodobniej rozporządzenie zostanie przyjęte do końca dnia roboczego w piątek 29 kwietnia, aby samoloty mogły normalnie latać w czasie długiego weekendu majowego.

