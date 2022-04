Największy koncern hotelowy świata opuszcza Rosję

InterContinental Hotel Group to największa grupa hotelarska świata. Zarządza takimi markami, jak InterContinental, Holiday Inn, czy Crowne Plaza. Gigant rozpoczął niedawno negocjowanie z operatorami swoich hoteli w Rosji. Chodzi o dojście do porozumienia w sprawie rozwiązania umów o zarządzanie. Firma chce opuścić rosyjski rynek.

Rosja bez kolejnego wielkiego koncernu

Właściciele firmy odmawiają komentarza w tej sprawie, ale informator gazety Kommersant, która podała tę informację, twierdzi, że wielu operatorów negocjuje „zmiany w działalności gospodarczej”. Jest to łagodniejsze określenie na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron – twierdzi rozmówca gazety. Jeśli okaże się, że wspomniane zmiany faktycznie doprowadzą do opuszczenia przez grupę IHG rosyjskiego rynku, to będzie to nie tylko ogromna strata finansowa, ale także potężny cios wizerunkowy dla Kremla. Eksperci zaznaczają, że tego typu umowy przeważnie zawierają zapis o „sile wyższej”. W przypadku IHG będzie on mógł zostać użyty ze względu na to, że firma właściwie nie może już prowadzić działalności w Rosji. Ze względu na sankcje gospodarcze została pozbawiona możliwości przeprowadzania jakichkolwiek transakcji finansowych.

IHG jest bowiem największą grupą hotelową świata, a także jedną z trzech największych w Rosji, gdzie obecne są marki Crowne Plaza, InterContinental, Holiday Inn, Indigo. Jak wynika z raportu EY, grupa zarządza na świecie 29 hotelami, w których łącznie posiada aż 6,6 tys. pokoi. Działalność w Federacji Rosyjskiej przyniosła grupie w 2018 roku (najnowsze dane) 124 miliony dolarów.

