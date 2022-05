Elon Musk jeszcze nie przejął Twittera, a już łamie zasady. „Właśnie dzwonił do mnie dział prawny”

Elon Musk chce przejąć Twittera, więc na Twitterze napisał, jak działa Twitter. W efekcie zadzwonił do niego dział prawny Twittera, aby poniformować, że złamał zasady firmy. Tak w skrócie można opisać to, co stało się minionej nocy. O co chodzi w szczegółach?

Elon Musk stara się przejąć Twittera

Od kilku tygodni trwa głośna przepychanka między udziałowcami Twittera a najbogatszym człowiekiem świata, który wymyślił sobie, że przejmie platformę na własność. Elon Musk ma zamiar wykupić wszystkie udziały i wyjść z giełdy. Posiadacze największych pakietów akcji starają się zapobiec wrogiemu przejęciu, ale wygląda na to, że finalnie może do niego dojść.

Jednym z czynników, który nadal hamuje transakcje, jest liczba sztucznych i zduplikowanych kont, a także botów, które okazały się dla Muska problemem. Miliarder ogłosił, że w celu weryfikacji, jego zespół przeprowadzi kontrolę 100 przypadkowo wybranych kont obserwujących konto @twitter. Miliarder zachęcił także innych do zrobienia tego samego.

Jak Twitter sprawdza konta?

Musk wyjaśnił, że wielkość próby nie ma większego znaczenia tak długo, jak jest ona reprezentatywna. „Wybrałem liczbę 100, bo to grupa kontrolna, której Twitter używa do sprawdzenia, czy mniej niż 5 proc. to konta fałszywe, spam, bądź duplikaty” – napisał, co bardzo nie spodobało się prawnikom firmy. Niecałą dobę później Musk zatwittował bowiem, że odebrał właśnie telefon od działu prawnego Twittera, który poinformował go, że pisząc o wielkości grupy kontrolnej, złamał umowę o zachowaniu poufności. Jak sprawa potoczy się dalej? Tego jeszcze nie wiadomo. Wiadomo jednak, że złamanie tego typu umów przeważnie obwarowane jest bardzo wysokimi karami finansowymi.

Czytaj też:

