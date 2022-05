Lansował się na milionera, teraz grozi mu 15 lat więzienia

Piotr Kaszubski, który zgodził się na publikację nazwiska i wizerunku prowadził działalność polegającą na sprzedaży produktów kosmetycznych, dietetycznych oraz medycznych.

Wyłudził ponad 30 milionów złotych

Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie powiedział, że oskarżony wprowadzał w błąd klientów co do właściwości i skuteczności sprzedawanych produktów oraz możliwości zwrotu produktu i odzyskania pieniędzy. Według prokuratury Kaszubski wprowadził w błąd 180 tysięcy klientów i wyłudził od nich łącznie ponad 30 milionów złotych.

Mężczyzna usłyszał także zarzut wprowadzenia w błąd ponad 3,9 tys. klientów co do istnienia obowiązku zapłaty za "niezamówiony i nieodebrany od kuriera produkt, którzy na skutek otrzymania całkowicie niezasadnych »wezwań do zapłaty« ponieśli łączną szkodę w wysokości niemal 725 tysięcy złotych". Inny zarzut dotyczy oszustwa polegającego na wyłudzaniu pieniędzy poprzez płatną infolinię telefoniczną do zgłaszania reklamacji. Kaszubki oszukał w ten sposób 4,5 tysiąca osób i wyłudził od nich ponad 350 tys. zł.

„Najmłodszy milioner” oskarżony jest także o kradzież kilkudziesięciu tysięcy złotych od swoich znajomych oraz pranie brudnych pieniędzy w kwocie 10,2 mln złotych. Prokuratura oskarżyła Kaszubskiego także o fałszowanie dokumentów i podrabianie znaków towarowych.

Oprócz Kaszubskiego wśród oskarżonych znaleźli się jego wspólnicy, znajomi, a także matka. Wszyscy pomagali oskarżonemu w prowadzeniu przestępczego procederu oraz pomagali uniknąć kary.

Mężczyźnie grozi do 15 lat więzienia. Podczas śledztwa był wielokrotnie przesłuchiwany i nie przyznał się do winy, twierdząc, ze zarzucane mu czyny były wynikiem jego braku doświadczenia w biznesie.

