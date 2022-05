Małe zainteresowanie akcjami firmy Palikota i Wojewódzkiego

26 kwietnia ruszyły zapisy na kupno akcji Manufaktury Piwa Wódki i Wina (MPWiW) z nowej serii K. Miały trwać do 10 maja, ale przedłużono je o trzy dni. Spółka zaoferowała 203,4 tys. akcji po 54 zł za sztukę. Przeznaczone były dla małych i dużych inwestorów.

Firma Wojewódzkiego i Palikota z zastrzykiem 7,52 mln zł

We wtorek MPWiW poinformowała, że 1 343 małych inwestorów złożyło zapisy na 139 265 jej akcji o łącznej wartości 7,52 mln zł. Żaden duży inwestor nie zdecydował się na zakup. Firma zapowiedziała, że środki pozyskane z emisji zamierza przeznaczyć w całości na kapitał obrotowy.

– Bardzo dziękujemy za zaufanie okazane nam przez inwestorów. Cieszymy się z liczby złożonych zapisów na oferowane przez naszą Spółkę akcje, co jest szczególnie cenne w tak trudnych warunkach rynkowych z jakimi mieliśmy i mamy obecnie do czynienia. Daje nam to silny impuls do dalszego działania i rozwoju działalności. Zrobimy wszystko, żeby wykazać, że inwestorzy podjęli właściwą decyzję i zachęcić nowych do zainteresowania się naszą Spółką – zapewnił Janusz Palikot, prezes MPWiW.



W komunikacie firma wyjaśnia, dlaczego nie sprzedano wszystkich oferowano akcji. – Otoczenie rynkowe w ostatnich tygodniach było bardzo wymagające. Nie wszystkie spółki planujące debiut giełdowy sprostały wygórowanym oczekiwaniom inwestorów i kilka ofert publicznych nie doszło do skutku. Dlatego uplasowanie przez MPWiW przeważającej części oferty jest obiektywnie dużym sukcesem osiągniętym w niesprzyjających okolicznościach – ocenił Andrzej Knigawka, partner w firmie 3K Advisors.

Prawie 50 mln zł przychodów w zeszłym roku

Manufaktura Piwa Wódki i Wina tworzy holding alkoholowy. W skład grupy kapitałowej MPWiW wchodzą bezpośrednio: Tenczyńska Okovita, Tenczynek Dystrybucja, Tenczynek Świeże, a niebawem po zakończeniu procesu przejęcia również Przyjazne Państwo oraz pośrednio Tenczynek Bezalkoholowe i BUH Distillery. W ostatnich miesiącach firma sfinalizowała przejęcie spółki Doctor Brew.



Głównym akcjonariuszem Manufaktury Piwa Wódki i Wina jest Janusz Palikot, ma akcje stanowiące 33,24 proc. kapitału i 38,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu. Natomiast do Kuby Wojewódzkiego należy 8,53 proc. kapitału i 7,22 proc. głosów na walnym. Przy cenie 54 zł za akcję pakiet należący do Janusza Palikota jest wart 97,44 mln zł, a ten Kuby Wojewódzkiego – 25,02 mln zł – informuje serwis Wirtualne Media.

W ub.r. grupa kapitałowa Manufaktura Piwa Wódki i Wina zanotowała 49,71 mln zł przychodów, 12,44 mln zł zysku EBITDA i 8,89 mln zł zysku netto.

