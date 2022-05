Sasin koordynuje prace nad udziałem polskich firm w odbudowie Ukrainy

Już w kwietniu wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poprosił spółki Skarbu Państwa o zadeklarowanie, czy są zainteresowane udziałem w usuwaniu zniszczeń wojennych na Ukrainie, a jeśli tak, to w jakim zakresie chcą w tym uczestniczyć. Dopóki trwa wojna, o żadnych konkretach nie ma mowy, bo wciąż nie wiadomo, jak duże będą potrzeby i co w pierwszej kolejności będą chciały odbudować ukraińskie władze, które są gospodarzem tych prac. Można sobie jednak pozwolić na pierwsze przymiarki.

Sasin rozmawiał o udziale polskich firm w odbudowie Ukrainy z ambasadorem

– Chcemy stworzyć spójną koncepcję pomocy Ukrainie w odbudowie po wojnie. To będzie plan, który powinien zostać przyjęty przez rząd, a później zawieziony do Kijowa, aby tam skonsultować nasze możliwości z potrzebami Ukrainy. W ciągu maksymalnie dwóch miesięcy dokument powinien być gotowy, chociaż ze względu na działania wojenne może jeszcze podlegać modyfikacjom – powiedziała w rozmowie z „BI” osoba zaangażowana w przygotowanie strategii.

Dwa tygodnie temu Jacek Sasin rozmawiał na ten temat udziału polskich w usuwaniu zniszczeń z ambasadorem Ukrainy w Polsce Andrijem Deszczycą. Temat poruszono także na Polsko-Ukraińskiego Forum Energii, które na początku maja zorganizowała minister klimatu Anna Moskwa.

„BI” podaje, że największe spółki Skarbu Państwa mają być filarem przygotowywanego w Ministerstwie Aktywów Państwowych planu odbudowy gospodarki.

Udział polskich firm to też gest polityczny

– Włączenie w ten plan spółek Skarbu Państwa jest także zobowiązaniem politycznym ze strony polskiego rządu, że nasza pomoc zostanie zrealizowana, że nikt nie porzuci jakiegoś projektu czy nie zejdzie z placu budowy albo z jakiegoś innego powodu się nie wycofa. Szczególnie że proces odbudowy to będą projekty, które potrwają wiele lat. Do tego spółki państwowe mają odpowiednią pozycję kapitałową i możliwości, aby brać udział w dużych projektach inwestycyjnych. Nie chcemy jednak, aby tylko biznes kontrolowany przez państwo brał w tym procesie udział – informuje rozmówca zbliżony do resortu aktywów.

Polska strona może zaoferować Ukrainie udział w procesach inwestycyjnych oraz zorganizowanie dla niego finansowania, czyli kredytów, poręczeń czy gwarancji. Do tego spółki mogą podzielić się wiedzą oraz wsparciem menedżerów.

– W ramach prezentacji możliwości polskich spółek Skarbu Państwa powstanie jeden dokument, prezentacja, która będzie dla Ukrainy pokazem tego, co mamy do zaoferowania – podkreślił rozmówca z MAP.

Zagraniczne firmy też zainteresowane kontraktami

Rząd ma świadomość, że kontraktami na odbudowę infrastruktury i prywatnych domów będą zainteresowane także firmy z Europy Zachodniej, a nawet USA.

Serwis ustalił, że w zespole analitycznym jednego z kontrolowanych przez Skarb Państwa banków powstaje raport na temat możliwości zaangażowania polskiego kapitału w proces odbudowy, tak by zawczasu dobrze przygotować się na różne scenariusze i zareagować, gdy pojawi się ku temu okazja.

