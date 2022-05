Odbudowa Ukrainy za majątki oligarchów. Unia Europejska przygotowuje rozwiązania prawne

Unia Europejska przygotowuje rozwiązania prawne, które pomogą zabezpieczyć środki na odbudowę Ukrainy. Chodzi zarówno o naprawę infrastruktury, jak i ożywienie gospodarki po szoku wywołanym wojną. Ukraina z powodu zbrodniczej inwazji Rosji straciła wiele obiektów przemysłowych, przerwano łańcuchy eksportowe, rozkradziono zapasy zbóż i innych produktów, z których sprzedaży finansowała się ukraińska gospodarka. Zniszczenia w infrastrukturze obecnie trudno jeszcze oszacować. Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy twierdzi jednak, że całkowity koszt odbudowy zniszczeń wojennych może sięgnąć nawet 1,1 biliona dolarów.

Unia Europejska chce zabrać pieniądze oligarchów

Unia Europejska ma pomysł na to, skąd wziąć środki na odbudowę kraju, albo chociaż ich część. Komisja Europejska rozważa stworzenie nowego funduszu, który składał się będzie z dobrowolnych wpłat państw członkowskich, państw nienależących do UE (np. Stanów Zjednoczonych, czy Wielkiej Brytanii), a także zamrożonych na europejskich kontach majątków rosyjskich oligarchów. Jeszcze 18 maja KE ma przedstawić konkretne propozycje rozwiązań w tej sprawie. Do przejęcia majątków osób powiązanych z Kremlem, konieczne będzie przygotowanie odpowiednich zapisów prawnych.





„Biorąc pod uwagę skalę pożyczek, które prawdopodobnie będą potrzebne, Komisja Europejska mogłaby także dostać pozwolenie na zebranie środków z pożyczek na rynkach finansowych” – napisano także w projekcie rozwiązania, które cytuje Bloomberg.

W pierwszej fali pomocy KE chce zaproponować Ukrainie od 7 do 9 miliardów dolarów pożyczki na pokrycie bieżących potrzeb ukraińskiej gospodarki. Kolejne rozwiązania zostaną przedstawione dopiero po tym, jak KE porozumie się z państwami członkowskimi w kwestii wysokości ich wpłat na nowy fundusz.







