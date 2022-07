Fuzja Orlenu z Lotosem zatwierdzona. Jest decyzja akcjonariuszy. „To kończy proces”

Fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos dojdzie do skutku. Nadzwyczajne walne zgromadzenie płockiego koncernu ostatecznie zdecydowało o przeniesieniu całego majątku Lotosu do spółki PKN Orlen.

„Akcjonariusze PKN Orlen poparli połączenie z Grupą Lotos. Niemal jednogłośnie poparli je też akcjonariusze gdańskiej spółki. To kończy proces, który był konieczny dla rozwoju i bezpieczeństwa polskiej energetyki. Pracujemy by korzyści z połączenia były widoczne jak najszybciej” – skomentował na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Lotos i rząd za fuzją

W środę 20 lipca większość akcjonariuszy Lotosu wyraziła zgodę na połączenie z Orlenem. Wcześniej zielone światło na fuzję dał także rząd. Aby transakcja mogła zostać dokończona, potrzebna była jeszcze wyłącznie zgoda akcjonariuszy Orlenu.

– Skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, by zapewnić niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całego regionu, w którym aktywnie działamy. Priorytet nadal będzie zapewnienie stabilności dostaw surowców i paliw, z naciskiem na działania sukcesywnie ograniczające ich emisyjność. Tu ważną rolę może odegrać Lotos, bo ma ogromny potencjał, by poprzez badania i współpracę z gdańskim środowiskiem naukowym, rozwijać projekty z zakresu paliw alternatywnych, w tym wodoru, a także elektromobilności – mówił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Komisja Europejska postawiła warunki

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos w lipcu 2020 r. Środkami zaradczymi było wspomniane już wydzielenie części aktywów Lotosu na rzecz zewnętrznych partnerów. PKN Orlen przedstawił partnerów do realizacji środków zaradczych w związku z fuzją z Grupą Lotos w styczniu 2022 r.

Partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych i lotniczych stał się Saudi Arabian Oil Company. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt wyniesie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

