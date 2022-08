Ceny gazu zmusiły Grupę Azoty do ograniczenia produkcji

Gdy kilka tygodni temu zaczęto głośno mówić o scenariuszu, w którym zakłady zużywające najwięcej gazu miałyby ograniczyć zużycie, tak by gazu wystarczyło dla wszystkich, w zakładach metalurgicznych, azotowych, produkujących materiały budowlane i innych, które potrzebują dużo gazu, zaczęło się planowanie na wypadek wprowadzenia ograniczeń.

Zakłady Azotowe Puławy ograniczają produkcję

Gazu nie trzeba jeszcze racjonować – wystarczą wysokie ceny, by zachęcić zakłady do przykręcania zużycia. Należące do Grupy Azoty zakłady chemiczne ograniczyły część produkcji niektórych chemikaliów i zatrzymały część instalacji z powodu wysokich cen gazu.

„W związku z nadzwyczajnym i bezprecedensowym wzrostem cen gazu ziemnego” zarząd podjął decyzję o czasowym zatrzymaniu pracy część instalacji i ograniczeniu produkcji. Należące do Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy ograniczą produkcję amoniaku do około 10 proc. możliwości; wstrzymana zostanie produkcja w Segmencie Tworzywa oraz w Segmencie Agro (z pewnymi wyjątkami), poinformowano w komunikacie.

Azoty we wtorek wstrzymały też prace instalacji do produkcji nawozów azotowych, kaprolaktamu oraz poliamidu 6. Spółka kontynuuje produkcję katalizatorów, osłonek poliamidowych, kwasów humusowych, skrobi termoplastycznej oraz stężonego kwasu azotowego.

Na początku sierpnia, z powodu wysokich cen gazu Zakłady Azotowe Puławy całkowicie wstrzymały do odwołania produkcję melaminy.

Ceny gazu w poniedziałek osiągnęły rekord

Cena gazu ziemnego w Europie przekroczyła w poniedziałek 3000 dolarów. To największy skok od początku marca. Wzrost cen jest spowodowany ograniczeniem przez Gazprom do 20 proc. mocy przesyłowej dostaw gazu przez Nord Stream i spodziewanym dalszym cięciem dostaw.

Rosyjska spółka zapowiedziała, że w dniach od 31 sierpnia do 2 września prowadzić będzie prace konserwacyjne. Nie ma gwarancji, że w zapowiedzianym terminie gaz będzie płynął w zakontraktowanych ilościach.

Koncerny ogłosiły znalezienie nowych złóż gazu

Na szczęście jest też dobra wiadomość – dla równowagi. W poniedziałek francuski TotalEnergies i włoski Eni ogłosiły odkrycie dużych złóż gazu 160 km od wybrzeża Cypru w odwiercie Cronos-1.

„Eni ogłasza odkrycie znacznych złóż gazu w odwiercie Cronos-1, wywierconym w bloku 6, 160 kilometrów od wybrzeża Cypru i na głębokości 2287 metrów” – podała włoska firma. Szacuje się, że złoża zawierają około 2,5 biliona stóp sześciennych gazu, ale na tym nie koniec. Będzie wykonany dodatkowy odwiert na tym obszarze, który może wykazywać dodatkowe objętości gazu – informuje Eni.