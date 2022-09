ArcelorMittal Poland nie zwolni hutników. Jest porozumienie zarządu i związkowców

W zakładzie ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej działają aktualnie dwa wielkie piece. Spółka ArcelorMittal Polandpodjęła decyzje o wygaszeniu jednego z nich, co spotkało się ze sprzeciwem załogi. Pracownicy obawiali się, że w wyniku wygaszenia zmniejszy się produkcja, co skutkować będzie zwolnieniami.

Europejska stal przegrywa z azjatycką



W komunikacie przesłanym redakcji RMF FM spółka wyjaśniła, że ograniczenie produkcji jest spowodowane kilkoma czynnikami: spowolnieniem aktywności gospodarczej w Europie, schodzeniem ze stanów magazynowych przez klientów, rosnącym importem spoza Unii Europejskiej, a także wzrostem cen gazu i energii.

Rekordowe poziomy uzyskały też ceny uprawnień do emisji CO 2 . Nie dotyczą one producentów stali spoza Unii Europejskiej, więc stal z Azji jest w tym momencie dużo bardziej konkurencyjna.

Z dokładnie tych samych powodów ArcelorMittal wygasił piece w Hiszpanii, Francji oraz Niemczech.

Jest porozumienie z zarządem spółki

RMF FM informuje, że związki zawodowe z Arcelor Mittal Poland zawarły porozumienie z zarządem firmy. Nie będzie zwolnień w związku z wygaszeniem wielkiego pieca w hucie w Dąbrowie Górniczej, a piec, którego praca ma być niebawem wstrzymana, ma zostać ponownie uruchomiony. Ma się to stać zanim nastąpi proces zatrzymywania drugiego wielkiego pieca w tym zakładzie, który ma zostać wyremontowany.

Zarząd zapewnił, że będzie dążył do utrzymania pracy obu pieców w przyszłości. W czasie zawieszenia prac pracownicy huty mają m.in. przechodzić szkolenia lub brać zaległe urlopy. W ostateczności będzie im wypłacane świadczenie postojowe w wysokości wynagrodzenia zasadniczego.

Część pracowników będzie mogła zatrudnić się na innym stanowisku. Firma poniesie koszty ewentualnego przekwalifikowania.

