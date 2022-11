Gigantyczne przejęcie w branży modowej. Największa akwizycja w historii Estee Lauder

Będzie to największa transakcja w historii amerykańskiego koncernu Estee Lauder, do którego należą marki Estee Lauder, Clinique, Aramis, Prescriptives, Origines. Z umowy zadowolone są obie strony – Estee Lauder w wielkim stylu wejdzie do świata mody, a Tom Ford wyraził opinię, że „to idealny dom dla jego marki”. On sam nie pożegna się z marką sygnowaną swoim nazwiskiem co najmniej do 2023 roku. Czy później również będzie zasiadał w fotelu dyrektora kreatywnego domu mody – nie wiadomo.

Czas pokaże, czy gest Estee Lauder nie okazał się nadmiernie hojny

Analitycy, z którymi rozmawiał dziennikarz BBC, wyrażają wątpliwość, czy koncern Estee Lauder nie przepłacił za akwizycję. Nie ma gwarancji, że po odejściu Toma Forda marka wciąż będzie tak prestiżową. W czarnym scenariuszu przestanie to być marka tak pożądana, a co za tym idzie – przyniesie właścicielowi mniejsze pieniądze.

Rynek dóbr luksusowych złapał zadyszkę na początku pandemii, ale już wrócił do równowagi. Odbiłby się szybciej, gdyby nie regularnie wprowadzane lockdowny w różnych regionach w Chinach – bo to właśnie mieszkańcy Państwa Środka odpowiadali przed pandemią za 35 proc. światowego popytu na dobra luksusowe.

Analitycy z Bain & Company uważają, że na koniec tego roku będzie można ogłosić wzrost wartości światowego rynku towarów luksusowych o 21 proc. – do 1,4 biliona euro.

Estee Lauder – wszystko zaczęło się w nowojorskiej dzielnicy Queens

Amerykański koncern Estee Lauder to druga co do wielkości firma kosmetyczna na świecie (po francuskim gigancie L'Oréal). Firmę założyła Josephine Esther Mentzer, która urodziła się 1 lipca 1906 roku, a zmarła 25 kwietnia 2004 roku w Nowym Jorku. Jej matka miała korzenie węgierskie, a ojciec czeskie. Kosmetykami młoda Josephine zainteresowała się dzięki wujkowi, który był chemikiem i prowadził laboratorium. Młoda kobięta nauczyła się tam dobierać substancje, z których powstają kosmetyki. Dość szybko opracowała kilka linii kremów do twarzy.

W 1930 roku Josephine poślubiła Joe Laudera, którego nazwisko uwieczniła w późniejszej nazwie firmy.

Jako że nie miała dużych środków na działania reklamowe, obrała inną strategię zachęcania klientek do swoich produktów: zapraszała je na bezpłatne spotkania w salonach piękności, w trakcie których do każdego zakupu dołączała darmowe próbki kosmetyków.

W 2003 roku, magazyn „Fortune” umieścił Estée Lauder na 349 pozycji wśród najbardziej wpływowych firm amerykańskich. Założycielka koncernu została z kolei umieszczona na liście dwudziestu najpotężniejszych geniuszy biznesu XX wieku według tygodnika „Time”.

