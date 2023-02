Kiedyś była europejskim liderem, dziś upada. 75 tys. pasażerów ma problem

W sobotę 28 stycznia upadłość ogłosiła brytyjska linia lotnicza Flybe, która kilka lat temu była największym regionalnym przewoźnikiem w Europie Zachodniej. Przewoźnik odwołał wszystkie loty, co uderzy w około 75 tysięcy pasażerów. Z chwilą ogłoszenia likwidacji pracę straciło z kolei 277 z 321 zatrudnionych osób – podaje BBC News.

Linia lotnicza nie jest znana pasażerom, którzy latają tylko z naszych lotnisk, gdyż nigdy nie obsługiwała lotów do Polski.

Półka została powołana do życia w 1979 roku pod nazwą Jersey European Airways. Na początku lat 2000. Zmieniono nazwę na British European, a dwa lata później na Flybe.

Flybe poprosił pasażerów, by nie przyjeżdżali na lotniska

„Flybe zaprzestało działalności, a wszystkie loty z i do Wielkiej Brytanii obsługiwane przez Flybe zostały odwołane i nie będą przełożone na inny termin. Jeśli mieliście lecieć z Flybe dzisiaj lub w przyszłości, proszę nie przyjeżdżajcie na lotnisko, chyba że zorganizowaliście sobie alternatywny lot z inną linią lotniczą” – napisano w komunikacie na oficjalnej stronie Flybe.

Tym samym porażką zakończyła się druga próba reaktywowania linii. Po raz pierwszy Flybe zawiesiło działalność krótko po rozpoczęciu pandemii wiosną 2020 roku. Linia nie zbankrutowała, gdyż została wykupiona przez firmę Thyme Opco. Nowy właściciel skupił się przede wszystkim na krajowych połączeniach, a głównymi hubami były porty w Birmingham, Belfaście i Londyn-Heathrow. W dalszym ciągu odbywały się też loty zagraniczne.Po dziewięciu miesiącach działalności zapadła decyzja o likwidacji.

Ryanair – świetne wyniki, wyraźne odbicie po pandemii

Znacznie lepiej radzi sobie Ryanair. Pisaliśmy na początku tygodnia, że linia zakończyłarok wynikiem dwukrotnie lepszym niż odnotowany w ostatnim kwartale 2021 roku. W komunikacie pochwaliły się 211 mln euro zysku. Pasażerów z Warszawy irlandzka linia zaskoczyła decyzją o organizacji lotów z Lotniska Chopina.

W ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku liczba obsłużonych pasażerów wzrosła o 24 proc. w stosunku do ostatniego kwartału roku wcześniejszego: na pokład samolotów irlandzkiej linii weszło 38,4 mln podróżnych. Dla porównania od października do końca grudnia w 2021 roku było ich 31,1 mln. Wskaźnik wypełnienia miejsc w samolotach osiągnął poziom 93 proc. To wynik lepszy o 9 proc. w odniesieniu do tego samego okresu z 2021 roku.

