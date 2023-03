Fatalne wyniki Twittera. Firma sobie nie radzi

Jak poinformował dziennik "The Wall Street Journal", przychody i skorygowane dochody Twittera w grudniu spadły o 40 proc. Sytuacja finansowa firmy zaczęła się drastycznie pogarszać po przejęciu jej przez Elona Muska. Po kilku kontrowersyjnych decyzjach miliardera część firm obniżyła swoje wydatki na reklamę na tej platformie. Według danych firmy Standard Media, wydatki na reklamę na Twitterze zostały w grudniu obniżone o w sumie 71 proc.

Próg rentowności

Musk, który ostrzegał w listopadzie o możliwości bankructwa Twittera, powiedział w grudniu, że firma jest na dobrej drodze do osiągnięcia „mniej więcej progu rentowności” w 2023 roku.

Twitter dokonał pierwszej spłaty odsetek w styczniu od pożyczki, której banki udzieliły, aby pomóc sfinansować zakup firmy mediów społecznościowych przez miliardera Muska w zeszłym roku.

Płatny Twitter

Jedną z najbardziej kontrowersyjnych decyzji miliardera było wprowadzenie płatnej subskrypcji na platformie, która do tej pory była darmowa. Twitter Blue został wprowadzony niedawno do ponad 20 nowych krajów Europy, w tym Polski. Pozna nami, nowa funkcja trafiła też do mieszkańców: Holandii, Irlandii, Belgii, Szwecji, Rumunii, Czech, Finlandii, Danii, Grecji, Austrii, Węgier, Bułgarii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowacji, Słowenii, Chorwacji, Luksemburga, Malty i Cypru.

Jakie są warunki usługi nad Wisłą?

Subskrypcja Twitter Blue już w polce – jakie są ceny?

Cena miesięcznego abonamentu na urządzeniach mobilnych wynosi 49 złotych. W promocji związanej z abonamentem rocznym zapłacimy zaś już nie standardowe 588 złotych, a „jedynie” 514,99 zł za rok. Jak zachwala firma, to oszczędność aż 12 procent w stosunku do comiesięcznej subskrypcji. Cena jednego miesiąca wypada wtedy na poziomie nieco poniżej 42 złotych.

Jeśli korzystamy z Twittera Blue na komputerze osobistym, subskrypcja jest nieco tańsza. Miesiąc to 36 zł, a rok – niecałe 375 złotych. Nawet w tym przypadku ceny nie są jednak zbytnio zachęcające.

