Powrót pasażerów po pandemii, nowi klienci i wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych w Polregio

Realizowanie planów i ich pomyślną realizację widać także w liczbach – zgodnie z danymi prezentowanymi przez firmę w pierwszym kwartale tego roku z usług transportowych firmy skorzystało nawet 24 miliony pasażerów. To nawet o 30% więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym. Co istotne, wzrost aktywności pasażerów widać również, kiedy zestawimy go z ostatnim rokiem przed pandemią – w 2019 roku wyniósł on około 10%.

Zmiana w mentalności pasażerów – sprzedaż zdalna

Przeprowadzone badania konsumenckie jasno wskazują, że pasażerowie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza z nich to podróżujący, którzy są otwarci na nowe technologie i chętnie korzystają z samoobsługowych form zakupu biletów. Zaś druga grupa, to osoby preferujące bezpośredni kontakt ze sprzedającym, darzący zaufaniem sprzedaż bezpośrednią. To dla nich ważnym elementem podróży w dalszym ciągu pozostaje kasa biletowa.

Jak wiemy, automatyzacja procesu sprzedaży jest trendem notującym ogromne wzrosty zarówno w Stanach Zjednoczonych i w Europie. W Polsce w tej kwestii przodują liderzy handlu detalicznego. Wzrost sprzedaży samoobsługowej jest zauważalny i systematycznie się zwiększa.

Polregio zdaje sobie sprawę z odmiennych potrzeb swoich klientów i stara się wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Dlatego też proponuje swoim klientom opcję w pewnym sensie pośrednią, z której prawdopodobnie chętnie skorzystają obie grupy podróżujących, czyli – videomaty. To nowoczesne urządzenia samoobsługowe wyposażone w usługę, umożliwiającą zakup biletu podczas transmisji wideo z konsultantem w call center.

E-kasjer – odpowiedź na wzrost sprzedaży w kanałach zdalnych

Nie da się zaprzeczyć, że sprzedaż w kanałach zdalnych jest jednym z wiodących trendów. W pierwszym kwartale 2023 ok. 34% pasażerów kupowało bilet w ten sposób – to co trzeci podróżny. Jeśli spojrzeć na ubiegłe lata udział w sprzedaży plasował się na zdecydowanie niższym poziomie: 2019 = 14,7%, 2020 = 20,1%, 2021 = 24,2%, 2022 = 29,9%.

Prezentowane dane jasno wskazują, że jeśli chodzi o sprzedaż zdalną, od 2019 roku Polregio odnotowało ponaddwukrotny wzrost. Obserwacja rynku pozwala wysnuć wniosek, że w kolejnych latach tren ten nadal wykazywać będzie tendencję wzrostową.

Zawsze w stronę pasażera

Pociągi Polregio codziennie zatrzymują się na 1900 przystankach i stacjach kolejowych, stale doskonaląc się dla pasażerów. Obecnie firma uruchamia ok. 150 kas, których kosztochłonność w niektórych przypadkach przekracza nawet 50%. Kasy dostępne są na dworcach w większych miastach średnio 12 godzin dziennie. Z kolei mniejsze dworce oferują swoje usługi przez 7 godzin. Aby ułatwić pasażerom zakup biletów i wspomnianą wcześniej pomoc zdalną, funkcja e-kasjera będzie dostępna dla kupujących w godzinach od 6:00 do 22:00.

Zakładamy, że ta dodatkowa funkcjonalność będzie stanowiła zachętę do zakupu biletu dla osób, które do tej pory nie były przekonane do automatów.