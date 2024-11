Zmiany w przepisach. Co czeka właścicieli kotłów gazowych?

Unia Europejska wprowadza zmiany dotyczące ogrzewania budynków, które budzą wiele pytań wśród właścicieli kotłów gazowych. Nowe przepisy koncentrują się głównie na ograniczeniu instalacji nowych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych, takich jak gaz ziemny, na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań. Eksperci uspokajają jednak, że nie będzie obowiązku demontażu istniejących kotłów gazowych.

Kotły gazowe: aktualne przepisy i nadchodzące zmiany

Obecnie właściciele kotłów gazowych mogą spać spokojnie – w przeciwieństwie do innych systemów grzewczych, takich jak piece węglowe, nie emitują one pyłów zawieszonych typu PM 2,5 czy PM 10. Do 2030 roku wciąż będzie możliwa instalacja nowych kotłów gazowych, choć finansowe zachęty, takie jak dotacje, przestaną być dostępne już w 2025 roku. Wyjątek stanowią instalacje hybrydowe, łączące kotły gazowe z odnawialnymi źródłami energii (OZE), jak pompy ciepła czy kolektory słoneczne.

Po 2030 roku w nowych budynkach i tych po pełnej termomodernizacji będzie można instalować kotły gazowe tylko w połączeniu z OZE. W budynkach istniejących nadal będzie możliwa wymiana i naprawa kotłów gazowych na dotychczasowych zasadach. Kluczowe zmiany obejmą jedynie budynki spełniające standard zeroenergetyczny.

Jakie paliwa będą zasilać kotły gazowe w przyszłości?

Już zainstalowane kotły gazowe mogą w przyszłości korzystać z paliw odnawialnych, takich jak:

biometan,

metan syntetyczny,

mieszanki gazów z wodorem.

Według unijnych planów, do 2040 roku Europa stopniowo odejdzie od paliw kopalnych, ale gazowe kotły hybrydowe nadal będą miały swoje miejsce, szczególnie jako element systemów ogrzewania wspieranych OZE.

Programy wsparcia i perspektywy dla Polski

W Polsce kotły gazowe cieszą się dużą popularnością. Od uruchomienia programu „Czyste Powietrze” w 2018 roku, 34,7% wszystkich wniosków dotyczyło zakupu kondensacyjnych kotłów gazowych. Zgodnie z nowymi regulacjami, wsparcie finansowe na ich instalację zakończy się w 2025 roku, ale osoby, które zdążą uzyskać dotacje przed tym terminem, będą mogły korzystać z nich do końca 2027 roku.

Do 2050 roku wszystkie budynki w Unii Europejskiej muszą stać się bezemisyjne. Jednak okres życia instalacji gazowych wynoszący około 25 lat daje właścicielom czas na dostosowanie się do zmian. Branża gazowa wprowadza także rozwiązania umożliwiające dalsze użytkowanie kotłów z nowoczesnymi biopaliwami.

