Gaz LPG pójdzie w górę. Złe wieści dla kierowców

Ceny benzyny i diesla spadają, dlatego kierowcy mają powody do radości. O ile jednak tankowanie benzyny może przynieść nam zaskakującą niespodziankę, o tyle tankowanie gazu już nie sprawi nam takiej radości. Od poniedziałku 18 listopada kierowcy mogą przeżyć nieprzyjemne zaskoczenie.

Ceny LPG rosną

Ceny gazu oscylują w granicach 3 zł, ale w najbliższych dniach mogą być wyższe. Autogaz ma kosztować od 3,05 do3,12 zł/l. Jak twierdzą eksperci, to dopiero początek podwyżek, a ceny mogą mocno wzrosnąć w grudniu.

„To będzie konsekwencja zbliżającego się całkowitego zakazu importu gazu propan – butan z Rosji, który wejdzie w życie w grudniu” – mówią eksperci BM Reflex w rozmowie z serwiem dziennik.pl

LPG w 2025 r. będzie droższy

Analitycy twierdzą, że w 2025 r. ceny LPG mogą wzrosnąć nawet do 40 gr na litrze. „Gdyby parytet ok. 60 proc. utrzymał się trochę dłużej, to może to wpłynąć na zakup nowych pojazdów i decyzję, czy kupować pojazd wyposażony w instalację LPG, czy korzystać z benzyny z hybrydą” – powiedział Adam Sikorski, prezes spółki paliwowej Unimot, w rozmowie z dziennik.pl

Właciciele pojazdów na LPG i tak jednak będą tankować taniej niż ci, którzy posiadają auta spalinowe. Eksperci szacują, że po kilku miesiącach rynek powinien się uspokoić.

