Dorota Kierznikowicz o #KochamSkakać: to miejsce, które łączy ludzi

W czasach, gdy międzyludzka samotność i brak relacji stają się coraz powszechniejsze, Dorota Kierznikowicz opowiada o przestrzeni, która zachęca do wspólnego spędzania czasu. #KochamSkakać to coś więcej niż park rozrywki dla każdego – to miejsce do budowania więzi.

Redakcja: Jak powstała idea #KochamSkakać? Dorota Kierznikowicz: Inspiracją była chęć stworzenia miejsca, które pozwala ludziom aktywnie spędzać czas z bliskimi. Zaczęło się od pomysłu, by zapewnić przestrzeń, gdzie każdy – niezależnie od wieku czy kondycji – mógł znaleźć coś dla siebie. W Warszawie i Radomiu stworzyliśmy parki, które integrują rodziny, klasy szkolne czy grupy przyjaciół. R: Co wyróżnia wasze parki? DK: Po pierwsze, nasze podejście. Możesz wejść o dowolnej porze i zostać tak długo, jak chcesz, przedłużając pobyt za niewielką opłatą. Atrakcji jest mnóstwo – od tyrolki, przez basen z gąbkami, po jedyny w Warszawie wulkan-zjeżdżalnię. Mamy także interaktywną strefę NEO oraz największe w stolicy boisko Air Floor do gier zespołowych. R: Jakie korzyści oferuje park dla dzieci i dorosłych? DK: Przede wszystkim wspólne przeżycia i wspólny czas. To doskonały sposób na budowanie relacji i walkę z dysocjacją. Fizycznie – poprawa kondycji, równowagi i samopoczucia. Nasze 15 stref jest dostosowanych do każdego poziomu umiejętności, a dla chętnych nasi instruktorzy prowadzą zajęcia indywidualne i grupowe, w tym akrobatykę. R: Co dalej z marką #KochamSkakać? DK: Planujemy nowe lokalizacje i rozwój franczyzy, by cała Polska mogła „zacząć skakać”. Chcemy inspirować do aktywności, oferując najwyższą jakość usług i nieustannie wprowadzając innowacje. „#KochamSkakać to przestrzeń, która inspiruje i łączy. Zapraszamy do Warszawy i Radomia – podaruj bliskim aktywny czas w prezencie!”