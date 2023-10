PKOl kończy współpracę z polską firmą 4F. Stroje dla olimpijczyków przygotuje adidas

Firma adidas przygotuje nową kolekcję strojów dla polskich olimpijczyków. Polski Komitet Olimpijski poinformował o podpisaniu umowy na kolejne pięć lat. To koniec wieloletniej współpracy z polskim 4F.

Duża zmiana w PKOl

Polski Komitet Olimpijski podjął ważną decyzję, która dla jednej firmy jest dużą nobilitacją, ale inna może na tym mocno stracić wizerunkowo. Przez ostatnie 15 lat, czyli na trzech kolejnych letnich i trzech zimowych igrzyskach olimpijskich, polscy sportowcy występowali w strojach i dresach rodzimej firmy 4F.

Od dziś nastąpi w tej kwestii zmiana. 25 października przy udziale Bjørna Guldena – CEO adidas i Radosława Piesiewicza – Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego, podpisano umowę na współpracę między PKOl a adidasem. Jej głównym elementem będzie dostarczanie przez niemiecką firmę strojów, a także obuwia dla polskich olimpijczyków.

Umowa ma zacząć obowiązywać od igrzysk olimpijskich w Paryżu, które odbędą się w 2024 roku, a potrwa aż do końca 2028 roku. Oznacza to, że poza letnimi igrzyskami w Paryżu, sportowy będą wyposażeniu w sprzęt adidasa również na zimowych igrzyskach Mediolan-Cortina w 2026 r. i letnich w Los Angeles w 2028 roku.

– Polska jest jednym z największych rynków dla adidas w Europie. Jesteśmy liderem rynku, ale wciąż widzimy wiele możliwości rozwoju zarówno dla biznesu, jak i sportu. Partnerstwo z Polskim Komitetem Olimpijskim jest naturalnym kolejnym krokiem dla adidas, biorąc pod uwagę nasze wieloletnie wsparcie dla polskich sportowców poprzez indywidualne kontrakty. Jesteśmy dumni, że możemy zostać oficjalnym sponsorem Polskiej Kolekcji Olimpijskiej i wspierać olimpijczyków reprezentujących Polskę w drodze po kolejne zwycięstwa – powiedział podczas konferencji prasowej Bjørn Gulden, CEO adidas.

– adidas to uznana marka na całym świecie, która już od wielu lat wspiera polskich sportowców. Dlatego bardzo się cieszę, że dziś adidas zostaje sponsorem Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Olimpijskiej Reprezentacji Polski i Polskiej Kolekcji Olimpijskiej. Premiera strojów i akcesoriów opracowanych dla naszych olimpijczyków będzie miała miejsce w kwietniu 2024 roku. Dzięki współpracy z adidas polscy olimpijczycy od Paryża 2024, aż do Los Angeles 2028 będą występować w strojach tej marki na wszystkich sportowych wydarzeniach rangi olimpijskiej, na które Polski Komitet Olimpijski będzie wysyłał reprezentację. Dodam tylko, że poza Igrzyskami Olimpijskimi, Młodzieżowymi Igrzyskami Olimpijskimi są to także Olimpijskie Festiwale Młodzieży Europy – podsumował Radosław Piesiewicz, Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

adidas zacieśnia współpracę z olimpijczykami

Jak jednak zaznaczono w komunikacie, firma adidas i polscy olimpijczycy współpracują ze sobą nie od dziś. Od lat adidas wspiera indywidualnie sportowców, m.in.: polskich lekkoatletów – Justynę Święty-Ersetic – mistrzynię i wicemistrzynię olimpijską z Tokio 2020, Kajetana Duszyńskiego – mistrza olimpijskiego z Tokio 2020 czy Maję Woźniak – dwukrotną medalistkę Letnich Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy (Bańska-Bystrzyca 2022 – brąz i Maribor 2023 – srebro).

