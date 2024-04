Forum Inwestorek – przepis na kobiecy sukces według Olgi Marciniak i Katarzyny Dziubałki

Forum Inwestorek zrzesza zarówno doświadczone i początkujące inwestorki, celem wymiany kontaktów inspiracji, tworzenia wzorców i przekazywania wiedzy. Podczas corocznego wydarzenia, uczestniczki mają możliwość skorzystać z wiedzy i doświadczenia kilkunastu prelegentów, reprezentujących różne obszary branży nieruchomości. Forum gromadzi kobiety z całego świata, a społeczność liczy obecnie ponad 8 tysięcy kobiet.

Skąd pomysł na stworzenie platformy Inwestorki.pl?

Idea założenia Inwestorki.pl narodziła się z obserwacji rynku nieruchomości i rosnącego zainteresowania kobiet inwestowaniem. Zdecydowałyśmy, że potrzebna jest platforma, która będzie służyć nie tylko jako źródło wiedzy, ale także jako miejsce wymiany doświadczeń i wsparcia dla kobiet. Naszą intencją było stworzenie przestrzeni, w której kobiety mogą poczuć się silne, zainspirowane i gotowe do działania na rynku nieruchomości, który tradycyjnie był postrzegany jako męska domena.

Zdecydowałyście się również pójść o krok dalej i organizować spotkania dla kobiet, które chcą rozwijać się w kierunku inwestowania. W tym roku to już 5. edycja! Jakie są główne cele i misja Forum Inwestorek?

Forum Inwestorek ma na celu stworzenie stabilnego, rozwijającego środowiska, w którym kobiety mogą zdobywać specjalistyczną wiedzę, pogłębiać umiejętności i budować silne sieci kontaktów. Misja ta jest realizowana przez szereg inicjatyw, takich jak warsztaty, spotkania networkingowe, konferencje i sesje mentoringowe, które są dostosowane do potrzeb zarówno początkujących, jak i doświadczonych inwestorek. Stawiamy na rozwój osobisty i zawodowy, promując przy tym równość i wzajemne wsparcie.

Co czyni społeczność Inwestorek tak wyjątkową i różniącą się od innych grup inwestycyjnych?

Nasza społeczność skupia się na budowaniu trwałych i wartościowych relacji. Każda z uczestniczek może czuć się wysłuchana i zrozumiana. Jesteśmy otwarte na różnorodność doświadczeń, co sprawia, że nasza społeczność jest dynamiczna i innowacyjna. W Inwestorkach każda kobieta, niezależnie od swojego doświadczenia, znajdzie przestrzeń do nauki i wzajemnej inspiracji.

A co dla Was jest najbardziej inspirującego w obserwacji aktywności i zaangażowania kobiet w branży nieruchomości?

Niezwykle motywujące jest to, jak kobiety zdobywają rynek nieruchomości, przełamując stereotypy i pokonując bariery. Jest to dowód na to, że przy odpowiednim wsparciu i dostępie do zasobów, kobiety mogą osiągać znakomite wyniki. Inspiruje nas ich odwaga, innowacyjność oraz zdolność do tworzenia nowych, efektywnych rozwiązań w branży.

Jak wspomnieliśmy na początku, tegoroczna edycja jest jubileuszowa. To już 5 Forum Inwestorek. Jakie wyzwania napotkały Panie podczas organizacji poprzednich edycji i jak sobie z nimi radziłyście?

Organizacja poprzednich edycji była pełna wyzwań, zwłaszcza podczas adaptacji do zmieniającej się sytuacji pandemicznej. Wyzwania logistyczne wymagały od nas elastyczności i kreatywności w planowaniu. Zastosowałyśmy różnorodne formaty, od wydarzeń online po spotkania hybrydowe, co pozwoliło na skuteczne przeprowadzenie konferencji i zachowanie bezpieczeństwa uczestników.

Czym w takim razie będzie wyróżniała się tegoroczna edycja w porównaniu z poprzednimi?

Ta edycja zdecydowanie różni się od poprzednich. W ramach pomysłu "Panie proszą Panów", postanowiłyśmy zaprosić więcej mężczyzn na scenę, aby podkreślić otwartość naszej społeczności na współpracę z nimi. Na scenie pojawią się interesujące damsko-męskie duety, a konferencję po raz pierwszy poprowadzi mężczyzna – Paweł Jaśkowski. Zmianie nie ulegnie jednak skupienie na dostarczeniu merytorycznych treści oraz wyjątkowa, porywająca atmosfera wydarzenia.

Jakie są kluczowe tematy, które będą poruszane podczas konferencji w tym roku?

Agenda tegorocznej konferencji jest bogata i zróżnicowana, obejmuje tematy od psychologii inwestowania, poprzez unikalne strategie zarabiania na rynku nieruchomości, po luksusowe podróże i inwestycje alternatywne. Wśród prelegentów znajdują się eksperci tak różnorodni, jak dr hab. Katarzyna Sekścińska, która omówi psychologiczne aspekty inwestowania, Elżbieta Liberda z sesją o flipowaniu stanów prawnych nieruchomości, a także Natalia Gorszkowa, która podzieli się swoim doświadczeniem w skalowaniu biznesu kwater pracowniczych. Szereg sesji, jak te prowadzone przez Dorotę Sierakowską czy duet dr Edytę Tadeusiak i Zbigniewa Dobrynina, poruszą kwestie alternatywnych inwestycji i rynków zagranicznych, co stanowi świetną okazję dla uczestniczek do rozszerzenia swoich horyzontów inwestycyjnych.

A jak podsumowałybyście aktualnie najważniejsze trendy obecne na rynku nieruchomości? Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?

Obecnie kluczowe trendy to digitalizacja procesów w branży nieruchomości, zainteresowanie zielonymi inwestycjami, które minimalizują negatywny wpływ na środowisko oraz zmieniające się potrzeby mieszkaniowe, które są odpowiedzią na globalne zmiany demograficzne i lifestyle'owe. Te trendy kształtują przyszłość rynku, a ich zrozumienie jest kluczowe dla każdego inwestora.

Wracając do Forum – jakie najbardziej inspirujące kobiece historie uczestniczek poprzednich edycji forum mogłybyście przytoczyć?

Nie umiałabym przytoczyć jednej najbardziej inspirującej historii. Przez pięć lat od pierwszej edycji Forum Inwestorek, miałyśmy okazję poznać dziesiątki kobiet, które zainspirowane doświadczeniami i wiedzą zdobytą podczas naszych spotkań, dokonały znaczących zmian w swoim życiu zawodowym. Niektóre z nich zdecydowały się porzucić etat, aby rozwijać własne projekty w branży nieruchomości, osiągając spektakularne sukcesy. Inne rozwinęły swoje umiejętności jako szkoleniowcy lub mówcy, stając się cenionymi prelegentkami na największych wydarzeniach branżowych. Wiele uczestniczek naszego forum rozwinęło skrzydła w zakresie międzynarodowej współpracy, nawiązując wartościowe kontakty i budując globalne sieci biznesowe. Niektóre z nich pokonały także znaczące przeciwności losowe, przekuwając osobiste trudności w impet do działania i osobisty sukces. Wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich historii jest znaczący rozwój marki osobistej, który umożliwił im osiągnięcie widoczności i wpływu w branży. Te inspirujące przykłady pokazują, jak wielką siłę mają determinacja, edukacja i wsparcie społeczności, jaką stworzyłyśmy w ramach Forum Inwestorek.

Czy macie jakieś rady dla kobiet, które dopiero zaczynają swoją przygodę z inwestycjami w nieruchomości?

Dla kobiet rozpoczynających swoją drogę z inwestowaniem w nieruchomości, kluczowe jest zdobycie solidnej wiedzy o rynku i jego mechanizmach. Radzimy uczestniczyć w warsztatach, seminariach i korzystać z dostępnych zasobów edukacyjnych, takich jak nasze forum. Ważne jest również budowanie sieci kontaktów, która może wesprzeć w pierwszych transakcjach i pomóc unikać typowych błędów początkujących. Należy także zachować cierpliwość i skupić się na długoterminowych celach, a nie na szybkim zysku. Wreszcie, ważne jest, aby zachować determinację i nie zrażać się początkowymi trudnościami, ponieważ każde doświadczenie, nawet to negatywne, jest cenną lekcją na przyszłość.

Dziękuję za rozmowę!

Kilka słów o naszych rozmówczyniach:

OLGA MARCINIAK – Związana z branżą real estate od ponad 15 lat. Wiedzę oraz doświadczenie zawodowe zdobywała mieszkając na trzech kontynentach. Potencjał drzemiący w nieruchomościach odkryła we Włoszech, zarządzając portfolio wartym kilkadziesiąt milionów Euro. Dziś jest współwłaścicielką firm zajmujących się najmem w Australii i Polsce. Współpracuje zarówno z inwestorami, przeprowadzając ich przez każdy etap procesu inwestycyjnego, jak i z klientami prywatnymi, poszukującymi swojego wymarzonego mieszkania. Chociaż ogromną satysfakcję sprawia jej praca nad transformacją oraz wydobyciem prawdziwego potencjału nieruchomości, to jednak najwięcej energii czerpie z kontaktu z ludźmi. Jej misją stało się umacnianie pozycji kobiet w branży nieruchomości oraz wspieranie wśród nich przedsiębiorczości i niezależności finansowej.

KATARZYNA DZIUBAŁKA – Ukończyła z wyróżnieniem cztery Uczelnie Wyższe – Uniwersytet Warszawski, SGH, University of Surrey w Wielkiej Brytanii oraz Getulio Vargas w Brazylii. Posiada dwa tytuły magistra, w tym jeden z anglistyki oraz jeden z zarządzania projektami z SGH. 5 lat spędziła w korporacji, zarządzając zespołami projektowymi. Otworzyła swoją firmę i zaczęła organizować konferencje dla Kobiet Przedsiębiorczych. Posiada prestiżowy, Europejski Certyfikat Trenera oraz międzynarodowy certyfikat ukończenia kursu coachingu – „Coaching Clinic”. Zorganizowała ponad 200 dużych konferencji i spotkań pod hasłem Wielka Wymiana Kontaktów w Polsce i Wielkiej Brytanii. Jest właścicielką Szkoły Liderek, jedną z bohaterek książki „Liderki” i „Lwicą Biznesu” z 2018 r. Regularnie występuje w mediach, gdzie dzieli się swoimi doświadczeniami oraz wiedzą biznesową.