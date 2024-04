Bliskowschodnia logika zemsty, Trójmorze grzechu warte i 50 najlepszych polskich pracodawców. Nowy „Wprost”

„Bliskowschodnia logika zemsty”. Groźba regionalnej wojny wisi nad Bliskim Wschodem jak miecz Damoklesa. Ostatnio dynda on znacznie niżej nad głowami milionów żydowskich, arabskich i perskich mieszkańców regionu – pisze Jakub Mielnik.

„Trójmorze grzechu warte”. Wyszydzany kiedyś jako pisowska fanaberia projekt Trójmorza żyje już własnym życiem. W obliczu zagrożenia rosyjskiego staje się pilną strategiczną koniecznością. Korespondencja Jakuba Mielnika ze szczytu Trójmorza w Wilnie.

„50 najlepszych pracodawców”. Chociaż wciąż mamy niskie bezrobocie, to ofert na portalach pracy ubywa. Tym bardziej warto docenić firmy, którzy dają stabilne miejsce zatrudnienia. Polecamy ranking Szymona Krawca.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Kadrowy pech Trzeciej Drogi”. Kryzysy wizerunkowe prześladują ostatnio Polskę 2050.– Hołownia powinien poukładać sobie partię – ostrzega w tekście Elizy Olczyk prof. Młyńczyk, politolog.

„O dwóch takich, co zaszkodzą kampanii”. Kandydowanie w wyborach do PE Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ma być już przesądzone, ale do Jarosława Kaczyńskiego wciąż chodzą w tej sprawie pielgrzymki posłów – pisze Joanna Miziołek.

„Damski sparing, czyli w Sejmie o aborcji”. Obóz rządzący ominął rafę w postaci głosowania nad ustawami liberalizującymi prawo aborcyjne. Wszystkie trafiły do komisji nadzwyczajnej. Co dalej? O tym w tekście Elizy Olczyk.

„Jeszcze jej podokuczam”. Temat legalnej sterylizacji sprowokował ostrą wymianę zdań między ministrą ds. równości Katarzyną Kotulą a marszałkiem seniorem Markiem Sawickim z PSL, który skomentował sprawę dla Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Szkoła zmierza donikąd”. – Rodzice chcieliby, żeby nauczyciel im dziecko zdiagnozował i wychował, byle tylko sami nie musieli się nim zajmować – skarży się Krystynie Romanowskiej Katarzyna Fiołek, była nauczycielka.

„Pieniądze, wygląd, globalizacja”. – Myślałem, że coś dobrego może się wydarzyć za nowej władzy. Dziś sądzę, że to była kiełbasa wyborcza – mówi w wywiadzie Katarzyny Burzyńskiej-Sychowicz Leon Myszkowski, didżej i przedsiębiorca.

„Bankructwo po angielsku”. Pracownicy zostali bez wypłat, a zarząd zapadł się pod ziemię. – Jakby wszyscy zniknęli – dziwi się jeden z lektorów „Academy of New York” w tekście Piotra Barejki.

„Von der Leyen w tarapatach”. Kolejna kadencja Ursuli von der Leyen na stanowisko szefowej KE wcale nie jest taka pewna, jakby się wydawało. Więcej w tekście Jakuba Mielnika.

„Żadna wojna nie jest święta”. Nowe oświadczenie, pod którym podpisany jest patriarcha Cyryl, może okazać się wstępem do kar czy sankcji nakładanych przez Światową Radę Kościołów na Rosyjską Cerkiew Prawosławną – pisze Tomasz P. Terlikowski.

„W redukcji ważna jest życzliwość”. Uważam, że tzw. zastrzyki na odchudzanie, czyli analogi GLP-1, to ratujące wiele osób leki – tłumaczy w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską Katarzyna Kucewicz, psycholożka.

„Albo mam coś za darmo, albo za drogo”. Zbyszek Wodecki kazał mi przyjmować zainteresowanie fanów z uśmiechem. I ja go słucham do dzisiaj. Bo prawda jest taka: jeśli męczy cię sława, zrezygnuj – radzi Iwona Pavlović w wywiadzie Wiktora Krajewskiego.

