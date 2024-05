Orlen płacił za luksusowy apartament Obajtka. Czynsz: ponad 17 tys. zł

W eleganckim, nowoczesnym budynku znajduje się 60 mieszkań, a Obajtkowi przypadł w udziale jeden z największych apartamentów – o powierzchni 136 metrów kwadratowych, wliczając taras.

Mieszkanie Daniela Obajtka opłacone przez Orlen

Roczny koszt najmu, jak wylicza „Fakt”, to 210 tys. zł. Nie był to jedyny warszawski adres Daniela Obajtka: kilka lat wcześniej Obajtek kupił mieszkanie na warszawskim Bemowie po okazyjnej cenie. Dwa lata temu „Gazeta Wyborcza” pisała, że były prezes w 2018 roku nabył apartament na luksusowym osiedlu o milion złotych taniej niż wynosiła cena rynkowa lokalu.

Obajtek zaprzeczał takim doniesieniom. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski ocenił, że to ocenił, że to „zmasowany atak oszczerstw” pod jego adresem. Przekonywał, że jest to związane z sukcesami Orlenu pod jego rządami.

– Mamy na koncie wiele sukcesów: przejęliśmy grupę Energa, spółkę Ruch, finalizujemy przejęcie Lotosu i pracujemy nad akwizycją PGNiG. Każdy z tych projektów to element większej układanki. Jej sfinalizowanie nie jest na rękę wielu środowiskom. To jest kwestia potężnych interesów, kwestia dywersyfikacji dostaw ropy. To są wielkie interesy, którym idziemy w poprzek – powiedział.

Zarobki zarządu Orlenu

Członkowie Orlenu zarobili w zeszłym roku od 1,44 do 2,79 mln zł brutto. Najwięcej zainkasował Daniel Obajtek – wynika z opublikowanego przez koncern sprawozdania rady nadzorczej spółki o wynagrodzeniach.

Były prezes Orlenu, a obecnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego Daniel Obajtek zarobił w spółce w 2023 roku 2,79 mln zł brutto.

Wynagrodzenia członków zarządu Orlenu

Niemal 2,46 mln zł brutto wyniosło całkowite wynagrodzenie członka zarządu ds. handlu i logistyki. Między 2,26 a 2,42 mln zł wyniosły wynagrodzenia członków zarządu: Patrycji Klareckiej, Józefa Węgreckiego, Armena Artwicha, Adama Buraka, Jana Szewczaka i Piotra Sabata.

Między 1,44 a 1,66 mln zł wyniosły wynagrodzenia trojga pozostałych członków zarządu Orlenu: Roberta Perkowskiego, Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak i Krzysztofa Nowickiego.

W sumie całemu zarządowi w 2023 r. wypłacono nieco ponad 24 mln zł.

