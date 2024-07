Beata Drzazga laureatką prestiżowej nagrody Eko Filary 2024

Laureatka jest właścicielką wielu firm w Polsce i na świecie, założycielem m.in. BEATA DRZAZGA FOUNDATION, BETAMED S.A., Drzezga Clinic, Dono Da Scheggia, Global Impact.

„Bardzo jest mi miło, że otrzymałam nagrodę magazynu MANAGER Report. To nagroda za innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uważam, że każda firma powinna zwracać uwagę na to, aby takie działania były podejmowane. Ja od dwudziestu paru lat, wtedy, kiedy nie było jeszcze modne ESG, zwracałam uwagę na to, co mogę zrobić i dla pracowników, i dla całego społeczeństwa” – powiedziała Beata Drzazga,

ESG to skrót, który oznacza czynniki, w oparciu, o które tworzone są ratingi i oceny pozafinansowe przedsiębiorstw; składa się z trzech elementów: E (ang. enviromental -środowisko; S (ang. social responsibility – społeczna odpowiedzialność; G (ang. corporate governance – ład korporacyjny).

Beata Drzazga podkreśliła, że warto nagradzać za takie działanie kolejnych przedsiębiorców, gdyż ESG wymagają poświęcenia dodatkowej pracy z ich strony, a tak naprawdę powinny być stawiane na pierwszym miejscu.

„Już dawno mówiłam do pracowników mojej firmy: »Co możemy zrobić dla ludzi, którzy widzą, że zbudowałam klinikę i zastanawiają się, czemu ma ona służyć i kto ją będzie prowadzić, jakie będziemy mieli podejście? «. Bo zazwyczaj ludzie patrzą na nowe przedsięwzięcia krytycznie. Powiedziałam: »Chodźcie, zaczniemy zapraszać tych ludzi do siebie. Spróbujmy pokazać, że jesteśmy przyjaźni, nastawieni na to, żeby mieć z nimi kontakt i coś dla nich zrobić«. Pierwszymi takimi gestami z naszej strony były eventy dla osób z okolicznych osiedli z okazji Dnia Matki, Dnia Dziecka, zapraszaliśmy na pogadanki na temat cukrzycy. Każda firma wie, co ze swojej działalności może dać społeczeństwu” – mówiła prezes Drzazga.

Przyznała, że od dawna zajmowała się filantropią.

„Najpierw po cichu, potem trochę głośniej, prowadziłam działania filantropijne i jako firma, i jako osoba prywatna. Nie chodziło mi o to, że mogłam odliczyć VAT, bo firmy medyczne nie płacą VAT, ale o to, że możemy zwracać uwagę i być wrażliwym na to co, co kto potrzebuje” – wyjaśniła.

W tym roku, kolejny raz, dołączy do akcji „Pociąg marzeń”. To ogólnopolska inicjatywa, która ma na celu zapewnienie letnich wyjazdów dzieciom, które z różnych przyczyn nie mają możliwości wakacyjnego wypoczynku.

„Bardzo dużo dzieci i dorosłych w Polsce nigdy nie widziało morza, ani gór. To jest niesamowite” – zauważyła Beata Drzazga.

W swoich firmach organizuje dla pracowników tradycyjne Wigilie, co pozwala jej na utrzymanie kontaktu z podwładnymi, chociaż przy zatrudnieniu łącznie ok. trzech tysięcy osób, nie jest możliwe zorganizowanie jednego, wspólnego spotkania. Pracownicy otrzymują paczki – niespodzianki, bilety do kina i teatru, bony do sklepów a także możliwość wylosowania wycieczek zagranicznych.

„Możemy pomagać, robić niespodzianki. Dlatego otworzyłam Beata Drzazga Foundation ponieważ chcę się nauczyć działać wspólnie, a nie tylko wykładać pieniądze. Wspólnie z ludźmi, którzy mają ochotę i dobre serce, będziemy realizować różne projekty. Moim priorytetowym projektem jest pomoc ludziom, których znam – pacjentom. Mam bazę danych o tych osobach, które miały złe warunki w domu, nie stać ich było na wiele rzeczy. Będę kupować łóżka, pościele” – zapowiedziała Beata Drzazga.

Założyciel BetaMed S.A. podkreśla, że w pomaganiu chodzi nie tylko o dawanie pieniędzy, ale i dzielenie się swoim czasem – i to, jej zdaniem, jest najcenniejsze.

„Jesteśmy zabiegani, czas, który był przeznaczony dla rodziny, poświęcamy dla tych potrzebujących ludzi. Często nie mogą oni uwierzyć, że się do nich przyszło, bo myślą, że biznesmeni są zagonieni i zajęci. Jesteśmy, ale powinniśmy też być normlanymi ludźmi” – zaznaczyła Beata Drzazga.

Podkreśliła, że kieruje się mottem, które brzmi: sukcesem jest to, że osiągasz sukcesy, ale pozostań sobą.

„Pozostań sobą, pozostań wrażliwym na człowieka, szanuj ludzi, szanuj pracowników, szanuj ludzi wokół, bądź wciąż normalny, bo te pieniądze i to co osiągnąłeś nie powinno cię nigdy zmienić” – podsumowała Beata Drzazga.