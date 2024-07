Zakupy w duchu skandynawskiej filozofii. Nowy e-sklep wchodzi do Polski

W ciągu ostatnich pięciu lat Coolshop niemal trzykrotnie zwiększył swoje przychody – z 357,2 mln zł w 2019 r. do prawie 1 mld zł w 2023 r. W tym samym czasie ponad 3,5-krotnie powiększył również kapitał własny, którego wartość w ostatnim roku rozliczeniowym osiągnęła 106 mln zł. W minionych pięciu latach firma poczyniła inwestycje w nieruchomości i sprzęt na poziomie 70 mln zł, z czego 30 mln zł zainwestowała tylko w ubiegłym roku. Oprócz sklepu internetowego w niektórych krajach marka prowadzi również sklepy stacjonarne, m.in. w Norwegii i Szwecji.

Czołowy sklep internetowy z Skandynawii

Sklep internetowy Coolshop, założony w Danii w 2002 r. w garażu przez zafascynowanych nowymi technologiami braci Marka i Mike’a Nielsenów, jest częścią grupy Cool Group, skupiającej 18 firm i organizacji oraz 800 pracowników z 8 branż, działających w 14 krajach. Grupa inwestuje w handel detaliczny, modę, technologię, innowacje biznesowe, produkty spożywcze oraz doświadczenie podróżowania – zarówno w celach wypoczynkowych, jak i rozwoju zawodowego.

Obecnie Coolshop jest jednym z liderów skandynawskiego rynku e-commerce i cały czas dynamicznie się rozwija. Działa na 9 rynkach obejmujących ⅓ Europy, obsługując 2 miliony stałych klientów. Wkrótce do obszarów jego działalności dołączy Polska, a konsumenci znad Wisły na coolshop.pl będą mogli wybierać spośród niemal 45 tys. produktów bez subskrypcji, czyli konieczności opłacania abonamentu w celu uzyskania zniżek czy dostępu do dodatkowych usług.

Fundacja CoolUnite

- Pragniemy nieustannie się rozwijać, dlatego bardzo cieszymy się z otwarcia naszego oddziału w Polsce oraz możliwości dostarczania odbiorcom produktów największych marek, a także skandynawskich firm, wyróżniających się przywiązaniem do prostoty, użyteczności i wyjątkowego designu. Liczymy na to, że polscy konsumenci nas docenią – mówi Mark, Nielsen, prezes i współzałożyciel Coolshop oraz Cool Group – Coolshop to podstawa naszej działalności i jesteśmy niezwykle dumni z bycia częścią grupy wielu świetnych firm. Jednak biznes, a co za tym idzie pieniądze, stają się cenne dopiero wtedy, gdy wydajesz je na innych. Dlatego warto też wspomnieć o naszej fundacji CoolUnite, która pomaga chorym i bezbronnym dzieciom.

Fundacja CoolUnite prowadzi specjalny fundusz charytatywny i wspiera dzieci dotknięte chorobami, m.in. w hospicjach czy ośrodkach wypoczynkowych dla dzieci chorych, zapewniając im lepsze doświadczenia i przyczyniając się do poprawy ich codziennego życia. Współpracuje z innymi organizacjami pomocowymi, władzami publicznymi i firmami, które mają ten sam cel. Ponadto od 2010 r. Cool Group organizuje wyścig samochodowy Cool Car Race, w którym biorą udział unikalne sportowe samochody, a zysk z wpłat uczestników w całości przeznaczony jest na rzecz CoolUnite. Rekordowa kwota zebrana podczas jednej edycji wyniosła niemal 1,5 mln zł.

