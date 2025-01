Ostatni moment na Mały ZUS plus. Sprawdź, czy masz prawo do ulgi

Program Mały ZUS plus daje przedsiębiorcom możliwość opłacania niższych składek na ubezpieczenia społeczne, uzależnionych od ich dochodów. Warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. przychód z działalności gospodarczej w poprzednim roku nieprzekraczający 120 tys. zł. Przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność krócej niż rok, muszą obniżyć ten limit proporcjonalnie do czasu prowadzenia firmy.

Dodatkowo osoby chcące skorzystać z Małego ZUS-u plus muszą prowadzić działalność przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku. Nowi przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają działalność, mogą skorzystać z innych ulg, takich jak ulga na start czy preferencyjne składki.

Kto nie może skorzystać z Małego ZUS plus?

Nie wszyscy przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z tej ulgi. Wykluczone są osoby, które:

w ubiegłym roku rozliczały się na podstawie karty podatkowej ze zwolnieniem z VAT,

prowadziły inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnicy spółek),

wykonują działalność na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy,

spełniają warunki do opłacania preferencyjnych składek.

Jak zgłosić się do programu?

Przedsiębiorcy, którzy w ubiegłym roku nie korzystali z Małego ZUS plus, a chcą z niego skorzystać w 2025 r., powinni złożyć odpowiednie zgłoszenie najpóźniej do 31 stycznia. Wymaga to wyrejestrowania się z dotychczasowego ubezpieczenia i ponownego zgłoszenia się z kodem odpowiednim dla Małego ZUS plus (05 90 lub 05 92).

Dodatkowo do 20 lutego 2025 r. przedsiębiorcy muszą złożyć dokumenty rozliczeniowe, zawierające informacje o rocznym przychodzie, dochodzie oraz formie opodatkowania.

Ile wynosi ulga w 2025 roku?

Podstawa wymiaru składek w 2025 r. musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł, co zależy od dochodów przedsiębiorcy. Warto zaznaczyć, że ulga nie obejmuje składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

