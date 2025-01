Nowa metoda oszustów. Podszywają się pod dzieci

Oszuści stosują coraz bardziej wyrafinowane metody celem wyłudzenia pieniędzy od niczego niepodejrzewających osób. Jedna z nich to wysyłanie wiadomości SMS lub korzystanie z komunikatorów, w których podszywają się pod bliskie osoby ofiar.

Nowa metoda oszustów

Policja z województwa dolnośląskiego ostrzega przed metodą „Mamo, to mój nowy numer”. – Oszuści wysyłają wiadomość SMS lub kontaktują się za pośrednictwem komunikatorów, udając nasze dzieci, rodzeństwo lub innych bliskich. W wiadomości najczęściej można przeczytać coś w rodzaju: „Hej mamo, to mój nowy numer. Napisz do mnie teraz” – pisze policja.

W kolejnym etapie, po nawiązaniu kontaktu, oszuści przedstawiają rzekomy problem, najczęściej chodzi o pilną potrzebę finansową, np. uszkodzony telefon, kłopoty zdrowotne lub inne sytuacje wymagające szybkiego przelewu pieniędzy. Ich celem jest wzbudzenie emocji i presji czasu, co może sprawić, że ofiara nie zweryfikuje otrzymanej informacji.

Mundurowi przywołuję niedawny przypadek z Ząbkowic Śląskich. Na szczęście osoba, która otrzymała tego rodzaju wiadomość szybko zorientowała się, że ma do czynienia z próbą wyłudzenia. Jak się okazało, dziecko tej osoby było w tym samym pomieszczeniu, co pozwoliło natychmiast zweryfikować, że wiadomość nie pochodzi od prawdziwego nadawcy.

– Niestety, nie zawsze sytuacja jest tak klarowna. W przypadku osób, których dzieci mieszkają daleko lub nie są w danym momencie osiągalne, oszustwo może wydawać się wiarygodne – ostrzega policja.

Funkcjonariusze zwracają uwagę, że metoda „Mamo, to mój nowy numer” często bywa skuteczna, gdyż opiera się na wzbudzeniu zaufania i emocji. Oszuści liczą na to, że ofiara nie zadzwoni, by zweryfikować numer i pod presją chwili zareaguje emocjonalnie.

Jak rozpoznać oszustów?

Jak się chronić przed oszustwami? Dolnośląscy policjanci apelują o ostrożność i przestrzeganie kilku podstawowych zasad:

Zawsze weryfikuj nadawcę – jeśli otrzymasz wiadomość z prośbą o pieniądze lub inną pomoc, zawsze skontaktuj się z rzekomym nadawcą, używając wcześniej znanego numeru telefonu,

Nie działaj pod presją – oszuści celowo wprowadzają atmosferę pośpiechu. Zachowaj spokój i przemyśl swoją decyzję,

Rozmawiaj z bliskimi – ostrzeż swoją rodzinę, szczególnie osoby starsze, przed tego typu metodami oszustwa,

Zgłaszaj podejrzane sytuacje – każdą próbę oszustwa należy zgłosić Policji, co pozwala na skuteczniejsze ściganie sprawców i zapobieganie kolejnym przestępstwom.



Okradali własną babcię. Nie mieli żadnych skrupułów Czytaj też:

Czytaj też:

Biorą się za nieuczciwych kierowców. Jedna nalepka zmieni wszystko