Afera w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Jest decyzja ws. twórcy marki Red is Bad

„Sąd Okręgowy w Katowicach uwzględnił dziś zażalenie prokuratora i zastosował wobec Pawła Sz. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni (zgodnie z pierwotnym wnioskiem prokuratora)” – poinformowała Prokuratura Krajowa w oficjalnym komunikacie.

Niejasności w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych

Paweł Sz. to Paweł Szopa (jego pełnomocnik wyraził zgodę na publikację danych), twórca marki „odzieży patriotycznej” Red is Bad. Patriotyczna, bo na bluzach i koszulkach przedstawiani byli bohaterowie wojen i zrywów powstańczych, husaria, ważne wydarzenia historyczne, a także hasła sławiące Polskę i wyrażające dumę z bycia Polakiem.

W czerwcu Onet opisał, że za czasów PiS władze zawarły z twórcą marki odzieży patriotycznej Red is Bad współpracę: „dla ekipy Morawieckiego przedsiębiorca stał się dostawcą wszystkiego — od sprzętu ochronnego w pandemii po agregaty prądotwórcze podczas wojny.Łącznie na kontaktach z rządem Paweł Sz. miał uzyskać pół miliarda złotych” – donosił serwis.

Uwielbiający pochylać się nad tematami historycznymi politycy PiS chętnie pokazywali sięw odzieży Red is Bad. Andrzej Duda w 2015 r. pojawił się w koszulce marki podczas oficjalnej podróży do Chin. W 2018 r. żona prezydenta kibicowała w T-shircie Red is Bad Polakom w trakcie meczu z Japonią. W tym samym roku do sklepu z oficjalną wizytą przybył premier Mateusz Morawiecki, a prezydent Andrzej Duda na taką samą wizytę z kamerami zdecydował się w lipcu 2021 r.

Tymczasowe aresztowanie Pawła Szopy

Tymczasowe aresztowanie ma związek z aferą w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). Sprawa ma związek zarzutami m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Zdaniem adwokata Pawła Szopy, mec. Bartosza Lewandowskiego, „medialno-polityczna machina robi z polskiego przedsiębiorcy osobę nieuczciwą", choć – jak podkreślił – „prokuratura nie stawia nikomu zarzutu kradzieży, oszustwa, przywłaszczenia czy tzw. nadużycia zaufania i niegospodarności”.

Śledztwo ws. nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. W kwietniu przejął je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Postępowanie dotyczy zakupu towarów dla Agencji w okresie od 23 lutego 2021 roku do 27 listopada 2023 roku.

Michał K., były szef RARS, zatrzymany w Londynie

Prokuraturze nie udało się przesłuchać byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michała K., bo uciekł za granicę. Prokuratura zarzuca mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. 26 sierpnia wydano postanowienie o poszukiwaniu go listem gończym. W sobotę podjęto decyzję o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania.

W poniedziałek 2 września około godziny 15 dziennikarze RMF FM ustalili, że Michał K. został zatrzymany w Londynie.

W lipcu zarzuty w śledztwie dot. nieprawidłowości w RARS usłyszały dwie osoby: dyrektorka i kierowniczka z biura zakupów Agencji. Podejrzanym prokurator przedstawił zarzuty przekroczenia uprawnień w związku z pełnieniem funkcji publicznych, które miały polegać na preferencyjnym traktowaniu niektórych kontrahentów RARS w związku z realizacją grantu unijnego w kwocie 114 milionów euro na dostawę agregatów prądotwórczych dla potrzeb Ukrainy. „Są to czyny kwalifikowane z art. 231 § 2 kk, zagrożone karą do 10 lat pozbawienia wolności” – informowała wtedy Prokuratura Krajowa.

Red is Bad: 12 lat koszulek z orłem i husarią

Marka Red is Bad powstała w 2012 r. Założył ją prawnik z wykształcenia Paweł Szopa wraz z grafikiem Jakubem Iwańskim. Sam Szopa zapewniał wielokrotnie, że firmy nie zakładał dla zysków, a jednym z powodów wejścia na rynek był brak podobnych produktów. „Kiedy zaczynaliśmy, nie było zbyt wielu podobnych marek. Później branża się rozrosła, bo okazało się, że popyt na biało-czerwoną odzież jest ogromny. Pojawiło się wiele firm, które mają podobną ofertę, a ich produkty są często tańsze, bo produkowane poza Polską” – mówił w 2018 r. w rozmowie z „Gazetą Wyborczą".

