Powódź w Polsce. InPost mobilizuje siły, by dostarczać niezbędne produkty

Firma InPost postanowiła aktywnie zaangażować się w pomoc mieszkańcom terenów dotkniętych powodzią w Polsce, podejmując szeroko zakrojone działania, które mają na celu zapewnienie dostępu do niezbędnych produktów. W ramach tych działań, uruchomiono ponownie ponad 200 urządzeń Paczkomat, co pozwala lokalnym mieszkańcom na odbieranie paczek z artykułami potrzebnymi do codziennego funkcjonowania oraz dbania o zdrowie.

InPost wspiera powodzian

Tam, gdzie sytuacja nie pozwala na bezpieczne funkcjonowanie paczkomatów, InPost zwiększył liczbę dostaw kurierskich, aby zapewnić dostarczenie potrzebnych rzeczy bez zakłóceń. Firma przygotowuje się również na nadchodzącą falę powodziową we Wrocławiu, gdzie część urządzeń została czasowo wyłączona z użytku i zabezpieczona, a wprowadzono alternatywne formy dostaw. Pomimo tych trudności, sieć logistyczna InPost funkcjonuje na terenie całego kraju bez problemów, a firma pozostaje w pełni operacyjna.

Od początku sytuacji kryzysowej InPost współpracuje z różnymi organizacjami, jednocześnie uruchamiając własne akcje pomocowe „Wyślij pomoc” i „Paczka dla powodzian”. Dzięki tym inicjatywom osoby dotknięte powodzią mogą otrzymywać wsparcie w postaci niezbędnych produktów od swoich bliskich oraz ze sztabów pomocowych.

– Uruchomienie paczkomatów i zapewnienie dostępu do naszych usług logistycznych w regionach zalanych jest dla nas priorytetem – mówi Rafał Brzoska, prezes i założyciel InPost. – Już ponad 200 maszyn zostało przywróconych do działania na terenach dotkniętych powodzią. Kolejne urządzenia zostaną dzisiaj dostarczone do takich miejsc jak Lądek Zdrój i Stronie Śląskie, gdzie istniejące maszyny zostały poważnie uszkodzone i wymagają wymiany. Nasza efektywna logistyka umożliwia dostarczenie niezbędnych produktów dla osób, które tego potrzebują. Zespół kryzysowy InPost monitoruje działanie wszystkich paczkomatów, dbając o ich bezpieczeństwo. Gdy zachodzi taka potrzeba, maszyny są wyłączane, a dostawy realizowane za pomocą kurierów – dodaje Brzoska.

Firma prężnie działa na terenach zalanych, mobilizując wszystkie dostępne zasoby, w tym pracowników i pojazdy, aby pomóc w regionach wymagających wsparcia. Cała operacja jest koordynowana przez specjalnie powołany sztab kryzysowy.

Miliony na pomoc dla powodzian

Sytuacja na południu Polski jest dramatyczna. Mieszkańcy pilnie potrzebują pomocy, by przetrwać. W całym kraju ruszyły zbiórki pieniędzy – jedna z nich utworzona została przez przedsiębiorców. W ciągu kilku godzin szef InPostu – Rafał Brzoska razem z prezesem Polskiej Rady Biznesu – Wojciechem Kostrzewą i innymi organizacjami zebrali trzy miliony złotych. A to był dopiero początek.

