Nowy biznes Lewandowskiego. Prezentację makiety uświetnili polscy sportowcy

Robert Lewandowski od dawna uczestniczy w różnych inwestycjach i przedsięwzięciach biznesowych. Jest m.in. współwłaścicielem restauracji NINE's Restaurant & Sports Bar w Browarach Warszawskich. Życzył jej nie tylko swojego numeru na koszulce, ale również różnych pamiątek sportowych. O innych biznesach Roberta Lewandowskiego piszemy tu.

Profbud chce postawić na osiedle sportowe

Wkrótce zaangażuje się we współpracę z firmą deweloperską Profbud, która w Lesznowoli pod Warszawą chce wybudować Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich –kompleks mieszkalny dla rodzin i miłośników sportu.

– Miasto jest spełnieniem mojego wieloletniego marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie sport i edukacja są integralną częścią życia mieszkańców. Jest to także odpowiedź na deficyt czasu, aby móc ten cenny zasób poświęcić na to, co ważne: rodzinę, samorealizację – powiedział Paweł Malinowski, prezes Profbud.

Jak informuje serwis Property News, nowe mieszkania powstaną w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. Autonomiczne busy, kursując między Miastem Polskich Mistrzów Olimpijskich a stacją PKP Warszawa Jeziorki skrócą dystans dzielący mieszkania od centrum Warszawy – dzielić je będzie kilkanaście minut jazdy. Makietę osiedla można obejrzeć w siedzibie Profbudu przy ul. Obozowej 57.

Robert Lewandowski będzie partnerem biznesowy tej inwestycji, ale zapewnił, że jego rola nie ograniczy się do wyłożenia części pieniędzy.

– Moja rola nie kończy się na partnerstwie biznesowym. Obejmuje aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu sportowej części inwestycji, szczególnie piłkarskiej. Gdy rok temu podjąłem decyzję o udziale w tym projekcie, wiedziałem, że Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich to coś wyjątkowego. Cieszę się, że mogę być jego częścią, bo promuje sport i zdrowy styl życia, ale również ma głęboki wymiar społeczny – powiedział napastnik Barcelony.

Olimpijki dostały symboliczne klucze do mieszkań

O Profbudzie pisaliśmy krótko po ostatniej olimpiadzie. To firma, która nagrodzi mieszkaniami medalistów. Właśnie w Lesznowoli za kilka lat będą mogli zamieszkać (ale to nie obowiązek, sportowcy mogą też sprzedać mieszkanie lub je wynająć)

Aleksandra Mirosław

Julia Szeremeta

Klaudia Zwolińska

Daria Pikulik

oraz przyszli mistrzowie igrzysk olimpijskich.

Odniesienia sportowe mają wybrzmieć nie tylko w nazwie osiedla. Deweloper zapowiada rozbudowę infrastruktury, z której będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy osiedla, ale też sąsiedzi z innych części Lesznowoli. Ta infrastruktura ma objąć:

pełnowymiarowe boiska do piłki nożnej

korty tenisowe

boiska do padla.

– Jako młody chłopak, by realizować swoją pasję, musiałem poświęcać wiele godzin na dojazdy, co nie zawsze było łatwe. Dlatego wiem, jak ważne jest stworzenie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty blisko domu, w bezpiecznych warunkach – powiedział Robert Lewandowski.

W trakcie gali, na której zapowiedziano powstanie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, odbyło się symboliczne wręczenie kluczy do mieszkań dla tegorocznych medalistek: Aleksandry Mirosław, Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik.

