Wszystkie biznesy Roberta Lewandowskiego

Początek weekendu przyniósł finał swoistej telenoweli, jaką były przenosiny Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony. Według hiszpańskich mediów nowy klub „Lewego” miał zapłacić za polskiego piłkarza Bayernowi Monachium w sumie 50 mln euro. Nie ulega zatem wątpliwości, że kapitan biało-czerwonych zostanie najdroższym polskim piłkarzem.

34-letni Lewandowski jak widać nie myśli o sportowej emeryturze. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez kilka ładnych lat będziemy mogli obserwować jego poczynania na boisku. Kapitan polskiej reprezentacji od lat jednak nie żyje tylko z piłki.

Od restauracji po OZE

Lewandowski wraz z żoną Anną posiada agencję marketingową Stor9, której klientami są takie marki jak: HBO, BMW, Sephora, Empik czy Martini. – Dynamiczny i ciągle zmieniający się świat komunikacji wymaga elastycznego podejścia. To dlatego w Stor9 łączymy ze sobą obszary kreacji, produkcji, influencer marketingu i talent managementu. Pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych – czytamy na stronie agencji.

Jesienią zeszłego roku najlepszy polski piłkarz otworzył własną restaurację Nine’s, gdzie nad menu czuwa Tadeusz Muller, syn Magdy Gessler. – Tworzymy to miejsce dla Was, z pasją oraz duszą. Wszystko w wierze zasady Fair Play. Pragniemy Was zaprosić do wspólnego tworzenia wyjątkowego miejsca pełnego zdrowych emocji – nie tylko tych na murawie, ale także tych na talerzu – tak reklamuje się restauracja na swojej stronie internetowej.

– Nie chcemy, aby to była jakaś wyrafinowana, z wyszukaną kuchnią, restauracja, tylko miejsce, gdzie każdy spędzi w przyjemnej i swobodnej atmosferze swój czas. Będzie można tu wpadać na śniadanie, spotykać się na biznesowy lunch, zjeść kolację z rodziną, a wieczorem obejrzeć mecz – mówił niedługo przed otwarciem restauracji w rozmowie z „Business Insider Polska” Jacek Trybuchowski, jeden ze wspólników Lewandowskiego.

Lokal zlokalizowany jest na warszawskiej Woli w XIX-wiecznym budynku warzelni, który jest największym zachowanym budynkiem browarów Haberbusch i Schiele.

Awans na liście 100 najbogatszych Polaków „Wprost”

W zeszłym roku Lewandowski zainwestował również w spółkę Bio-lider od preparatów dla rolnictwa, zaś rok wcześniej w aplikację Less do sprzedawania używanych ubrań. Podobnie jak kolega z boiska Grzegorz Krychowiak wszedł na rynek odnawialnych źródeł energii, kupując udziały w firmie Hymon od instalacji fotowoltaicznych. Wszedł też w biznes z jednym z podwykonawców warszawskiego wieżowca Warsaw Spire. Założona przez nich spółka ma się głównie zajmować projektami i inwestycjami deweloperskimi.

Poza wspomnianą agencją marketingową Lewandowski prowadzi wraz z żoną spółkę Levann, która zajmuje się sprzedażą zdrowych produktów spożywczych, a jednocześnie konsoliduje istniejące już marki własne Lewandowskich (Foods by Ann, RL9, RL9 Junior).

Anna i Robert Lewandowscy z majątkiem szacowanym na 625 mln zł znaleźli się niedawno na 89 miejscu listy 100 najbogatszych Polaków „Wprost”, awansując tym samym o trzy pozycje w stosunku do zeszłego roku.

