Te osoby nie zobaczą ani złotówki z trzynastej emerytury. Powód może zaskoczyć

Trzynasta emerytura stanowi dla wielu seniorów znaczące wsparcie finansowe, jednak nie wszyscy emeryci i renciści mogą liczyć na jej wypłatę. Istnieją trzy grupy osób, które nie spełniają warunków otrzymania tego dodatkowego świadczenia.

Kto otrzyma trzynastą emeryturę?

Trzynasta emerytura to dodatkowe jednorazowe świadczenie, którego wysokość odpowiada kwocie minimalnej emerytury po marcowej waloryzacji. W 2025 roku świadczenie wzrośnie o 5,5 proc., co oznacza, że jego kwota również będzie wyższa niż w poprzednim roku. Świadczenie przysługuje osobom, które do 31 marca 2025 roku nabyły prawo do emerytury lub renty. Wypłata następuje w kwietniu.

Należy jednak pamiętać, że z trzynastej emerytury potrącane są składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Istnieje możliwość uniknięcia zaliczki na podatek, jeśli roczne świadczenia nie przekraczają 30 000 zł – w tym celu konieczne jest złożenie wniosku EPD-21.

Kto nie otrzyma trzynastej emerytury?

Nie wszyscy seniorzy mogą liczyć na dodatkowy przelew. Trzynasta emerytura nie przysługuje osobom należącym do trzech grup:

Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku – ich świadczenia są regulowane na podstawie odrębnych przepisów.

– ich świadczenia są regulowane na podstawie odrębnych przepisów. Osoby pobierające emeryturę olimpijską – medalistom olimpijskim przysługuje specjalne świadczenie na podstawie innych regulacji prawnych.

– medalistom olimpijskim przysługuje specjalne świadczenie na podstawie innych regulacji prawnych. Emeryci i renciści, którzy mają zawieszone świadczenia – jeśli do 31 marca 2025 roku prawo do emerytury lub renty jest zawieszone, na przykład z powodu przekroczenia limitów dochodowych, osoba ta nie otrzyma trzynastej emerytury.

Jakie limity dochodowe obowiązują pracujących emerytów i rencistów?

Osoby łączące pracę z pobieraniem świadczeń emerytalnych lub rentowych muszą przestrzegać określonych limitów dochodowych. W 2025 roku miesięczny przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 5 713,20 zł brutto.

Przekroczenie tej kwoty skutkuje pomniejszeniem świadczenia, a jeśli dochód jest wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wypłata emerytury lub renty zostaje całkowicie zawieszona.

Maksymalna kwota zmniejszenia świadczenia

W przypadku przekroczenia 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie 130 proc., ZUS zmniejszy świadczenie, jednak nie bardziej niż do określonego limitu. W 2025 roku te maksymalne wartości wynoszą:

939,61 zł – dla osób pobierających rentę lub emeryturę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

– dla osób pobierających rentę lub emeryturę z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, 704,75 zł – dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

– dla osób otrzymujących rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, 798,72 zł – w przypadku rent rodzinnych.

Co zrobić, aby otrzymać trzynastą emeryturę?

Seniorzy, którzy chcą mieć pewność, że otrzymają dodatkowe świadczenie, powinni upewnić się, że ich prawo do emerytury lub renty nie jest zawieszone na dzień 31 marca 2025 roku. Warto również zwrócić uwagę na limity dochodowe, aby uniknąć zmniejszenia lub całkowitej utraty świadczenia.

