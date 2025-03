150 tys. emerytów doczeka się podwyżki? Znamy plany rządu

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy pozwalające na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Wyrok zapadł w indywidualnej sprawie, ale w podobnej sytuacji znajduje się ok. 150 tys. emerytów.

Kanwą sporu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych była sytuacja mężczyzny urodzonego na początku lat 50., który przeszedł na wcześniejszą emeryturę, a później nabył prawo do emerytury. ZUS przyznał mu prawo do emerytury powszechnej i ustalił jej wysokość, uwzględniając pomniejszenie podstawy obliczenia świadczenia emerytalnego o sumę pobranych emerytur w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy.

Obliczona w ten sposób emerytura powszechna była niższa od dotychczas wypłacanej emerytury, więc ZUS zawiesił jej wypłatę. Emeryt poczuł się oszukany taką interpretacją przepisów i odwołał się do decyzji. Przegrał w dwóch kolejnych instancjach (w sądzie okręgowym i apelacyjnym), ale mimo to sprawa trafiła do Trybunału Konstytucyjnego.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że doszło do złamania zasady zaufania obywateli do państwa. – Zaskarżona regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, gdy skarżący został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia. Nie mógł przewidzieć konsekwencji – ocenił TK.

Kiedy emeryci dostaną podwyżki?

Wyrok ma duże znaczenie dla wszystkich osób znajdujących się w takiej samej sytuacji: kobiet z roczników 1949-59 i mężczyzn urodzonych w latach 1949-54, którzy najpierw przeszli na przeszli na wcześniejszej emeryturę, a po 2012 rok nabyli prawo do emerytury. Co miesiąc otrzymują oni z ZUS przelewy pomniejszone proporcjonalnie do sumy, którą pobrali w momencie korzystania z wcześniejszej emerytury. Na razie sytuacja pod tym względem nie zmianiła się, gdyż wyrok do tej pory nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Jest jednak szasna na przełom. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt ustawy rozwiązujący problem. W poniedziałek sprawą zajął się zespół programowania prac rządu. Podczas spotkania ustalono, że należy na nowo wyliczyć wysokość emerytur dla wspomnianej grupy.

Z ustaleń RMF FM wynika, że odszkodowania – jak proponował TK – nie będzie, ale za to wyrównanie emerytur ma być znaczącą podwyżką. Kiedy to nastąpi? Nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku. Projekt resortu pracy ma zostać opublikowany za miesiąc, następnie rozpoczną się uzgodnienia międzyresortowe, konsultacje i opiniowanie.

Czytaj też:

Od 1 marca wielu seniorów dostanie 6589 zł. Wystarczy spełnić jeden warunekCzytaj też:

Waloryzacja rent i emerytur. Tylu seniorów dostało już podwyżkę