Waloryzacja rent i emerytur. Tylu seniorów dostało już podwyżkę

Jak co roku w marcu Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przeprowadza waloryzację rent i emerytur. W tym roku podwyżka ma jednak miejsce wcześniej, co ma związek z takim, a nie innym układem kalendarza. Jako że 1 marca przypada w 2025 roku w sobotę, seniorzy, którzy pobierają emerytury 1. dnia miesiąca otrzymują pieniądze 27 lub 28 lutego.

Waloryzacja rent i emerytur. Ponad milion seniorów już z podwyżką

ZUS poinformował na platformie X, że wypłacił już ponad 1 mln świadczeń wyższych o wskaźnik waloryzacji. – 1 047 387 zwaloryzowanych świadczeń ZUS z terminem płatności na 1 dzień miesiąca trafiło do emerytów i rencistów – czytamy w komunikacie ZUS.

twitter

Przypomnijmy, że w tym roku waloryzacja wyniosła 5,5 proc. Wiąże się to z podwyżką minimalnej emerytury z dotychczasowych 1780,96 do 1878,91 zł brutto. Do tej kwoty podwyższona zostanie również renta socjalna.

Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy po waloryzacji wynosi 1409,18 zł. Kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji została zwiększona o 133,06 zł, co łącznie daje wartość 2552,39 zł.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy m.in. dodatku pielęgnacyjnego, dodatku dla sieroty zupełnej oraz innych świadczeń długoterminowych.

Świadczenie przedemerytalne wyniesie 1893,41 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 654,48 zł, a dodatek pielęgnacyjny do 348,22 zł. Dodatkowo dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wyniesie 522,33 zł, natomiast ryczałt energetyczny będzie wynosił 312,71 zł.

Czytaj też:

Te osoby liczą na emeryturę obywatelską. Sondaż dla „Wprost”Czytaj też:

Od 1 marca wielu seniorów dostanie 6589 zł. Wystarczy spełnić jeden warunek