Beyond.pl startuje z Fabryką AI. Powstanie w Poznaniu

Beyond.pl, spółka należąca do Kulczyk Investments, ogłasza uruchomienie suwerennej Fabryki AI w Poznaniu – poinformowano w poniedziałkowym komunikacie prasowym.

– Inwestujemy w najnowocześniejszą infrastrukturę i oprogramowanie dostarczające ogromną moc obliczeniową, aby firmy napędzające innowacje w Polsce i regionie CEE, przy zachowaniu kontroli nad danymi oraz własnością intelektualną, miały jednocześnie możliwość konkurencyjnego skalowania swoich innowacji na całym świecie, bez żadnych ograniczeń. Inwestowanie w AI jest kluczowe dla wzrostu naszej gospodarki i rywalizacji z graczami międzynarodowymi – powiedział Wojciech Stramski, prezes zarządu Beyond.pl.

Dodał, że wprowadzenie NVIDIA DGX SuperPOD, najnowocześniejszego superkomputera AI na świecie, do Beyond.pl eliminuje kluczowy problem braku dostępu do suwerennej, wysokowydajnej mocy obliczeniowej, wspierając dalszą demokratyzację dostępu do AI.

Jak poinformowała spółka, pierwsza suwerenna Fabryka AI w Europie Środkowo-Wschodniej, zlokalizowana będzie na kampusie centrum danych Beyond.pl w Poznaniu. Nowa oferta opiera się na NVIDIA DGX SuperPOD – infrastrukturze i oprogramowaniu superkomputera AI. Architektura kart NVIDIA Blackwell oraz systemy NVIDIA DGX B200, połączone i skalowane przy użyciu sieci NVIDIA Quantum-2 InfiniBand, są w stanie obsługiwać różnorodne obciążenia, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla pionierów technologicznych budujących, testujących i skalujących innowacje oparte na AI.

„Jest to pierwsza oferta tego typu na rynku CEE oparta na NVIDIA DGX SuperPOD z systemami DGX B200 oraz Pure Storage Flashblade – skonsolidowanej i skalowalnej pamięci masowej do przechowywania plików i obiektów” – podkreśla spółka.

W ramach projektu Beyond.pl i Pure Storage zawarły strategiczną umowę o współpracy, której celem jest dostarczenie zaawansowanej infrastruktury obliczeniowej do projektów opartych na sztucznej inteligencji. Na kampusie Beyond.pl w Poznaniu wdrożono superkomputer NVIDIA DGX SuperPOD z systemami DGX B200 i pamięcią masową FlashBlade od Pure Storage. To pierwsze takie rozwiązanie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nowa oferta PaaS umożliwia firmom dostęp do mocy obliczeniowej na żądanie, co pozwala im rozwijać i skalować projekty AI, przy jednoczesnym zachowaniu suwerenności danych i zgodności z przepisami UE – w tym z RODO i AI Act.

– Fabryki AI są motorem nowej rewolucji przemysłowej, umożliwiając państwom i przedsiębiorstwom produkcję inteligencji na niespotykaną dotąd skalę – powiedział Carlo Ruiz, vice president, Enterprise Solutions w firmie NVIDIA.

Zrównoważona Fabryka AI

Fabryka AI działa w jednym z najbardziej zaawansowanych kampusów data center w regionie, z mocą do 100 MW i 100 proc. zasilaniem z energii odnawialnej. Obiekt Beyond.pl w Poznaniu jako jedyny w UE spełnia jednocześnie normy bezpieczeństwa ANSI/TIA-942 Rated 4 oraz EN 50600 Klasa 4, osiągając przy tym wysoką efektywność energetyczną (PUE 1,2). Firma planuje dalszy rozwój projektu i odzysk ciepła odpadowego we współpracy z Veolią Energia Poznań, wzmacniając swoją pozycję jako lidera zrównoważonej infrastruktury AI w Europie.

