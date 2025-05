Majówkowy szturm na Zakopiankę. Pobito wszelkie rekordy

Podczas majówki padł także tegoroczny rekord dziennego natężenia ruchu. Sprawdź, jak wyglądała ta wyjątkowa majówka w liczbach, jaka jest długość tunelu i z jaką prędkością można się w nim poruszać.

20 mln przejazdów przez tunel na Zakopiance

Tunel drogowy pod Luboniem Małym, będący częścią drogi ekspresowej S7, został otwarty dla kierowców w listopadzie 2022 r. Od tego czasu – aż do 4 maja 2025 r. – skorzystało z niego 20 040 692 pojazdów, co oznacza średnio ponad 22 tys. samochodów dziennie. Jubileuszowy, 20-milionowy przejazd miał miejsce 3 maja wieczorem, w szczycie długiego weekendu majowego.

Rekordowy 1 maja. Jakie statystyki?

Podczas tegorocznej majówki padł również rekord dziennego ruchu w 2025 roku – 1 maja przez tunel przejechało 42 020 pojazdów. Mimo imponującego wyniku, historyczny rekord dobowy wciąż należy do 22 września 2024 r., kiedy to tunelem przejechało aż 44 497 samochodów. To potwierdza, jak strategiczne znaczenie ma tunel w sezonie turystycznym.

Długość tunelu i jego konstrukcja

Tunel pod Luboniem Małym ma długość 2 058 metrów i składa się z dwóch niezależnych naw – każda z dwoma pasami ruchu (3,5 m szerokości) oraz pasem awaryjnym (3 m). Przez długi czas był to najdłuższy pozamiejski tunel drogowy w Polsce, aż do momentu, gdy w lipcu 2024 roku tytuł ten przejął tunel S3 Bolków–Kamienna Góra, mierzący 2,3 km.

Bezpieczeństwo i dozwolona prędkość w tunelu S7

W tunelu obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h, egzekwowane przez odcinkowy pomiar prędkości. System bezpieczeństwa obejmuje m.in. 26 kamer obrotowych, 30 stałych, 114 do wideodetekcji, a także 240 czujników dymu, 119 ręcznych ostrzegaczy pożarowych oraz czujniki liniowe ciepła. W sytuacjach alarmowych wykorzystywane są również 178 głośników ostrzegawczych.

Trasa turystyczna, nie tranzytowa

Zakopianka – w tym tunel S7 – nie pełni roli typowej trasy tranzytowej. Ruch na niej w dużej mierze zależy od kalendarza świąt, sezonu turystycznego oraz pogody. Największe natężenie pojazdów notowane jest w weekendy i okresach wolnych od pracy, takich jak majówka czy ferie zimowe.