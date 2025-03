Puste blistry po lekach? Większość Polaków wyrzuca je źle

Segregacja odpadów wciąż sprawia trudności, a jednym z najczęściej popełnianych błędów jest niewłaściwe wyrzucanie pustych blistrów po tabletkach. Wiele osób błędnie wrzuca je do pojemników na plastik, podczas gdy powinny one trafić do odpadów zmieszanych. Jak prawidłowo pozbywać się opakowań po lekach, aby nie szkodzić środowisku?

Jak poprawnie utylizować opakowania po lekach?

W każdym gospodarstwie domowym znajdują się leki, które po zakończonej kuracji często pozostają w szafkach i tracą ważność. Podczas porządków w domowej apteczce warto pamiętać o prawidłowej segregacji opakowań.

Kartony i ulotki należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika na papier.

należy wyrzucać do niebieskiego pojemnika na papier. Plastikowe butelki po syropach oraz tubki po maściach powinny trafić do żółtego pojemnika na plastik i metale.

powinny trafić do żółtego pojemnika na plastik i metale. Szklane opakowania po lekach umieszczamy w zielonym pojemniku na szkło.

po lekach umieszczamy w zielonym pojemniku na szkło. Blistry po tabletkach, które są połączeniem plastiku i aluminium, muszą trafić do odpadów zmieszanych.

Chociaż technologia umożliwiająca rozdzielenie tych materiałów istnieje, to nie jest ona jeszcze powszechnie stosowana. Dlatego tego typu odpady nie mogą być poddane standardowemu recyklingowi i powinny być usuwane jako zmieszane.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami?

Niezużyte i przeterminowane leki nie powinny trafiać do kosza na śmieci ani do kanalizacji, ponieważ mogą stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia. Zamiast tego należy oddać je do specjalnych pojemników dostępnych w aptekach. Dzięki temu substancje aktywne zawarte w lekach nie dostaną się do gleby ani wód gruntowych.

Dlaczego właściwa segregacja leków jest tak ważna?

Odpowiednia utylizacja farmaceutyków i ich opakowań to kluczowy element ochrony środowiska. Niewłaściwie wyrzucone leki mogą przedostać się do ekosystemu i zanieczyścić wodę lub glebę, a błędnie posegregowane opakowania utrudniają recykling. Dlatego tak istotne jest przestrzeganie zasad prawidłowej segregacji i korzystanie z dostępnych rozwiązań, takich jak apteczne pojemniki na stare leki.

