Nie wiesz gdzie wyrzucić stare ubrania? Teraz oddasz je w paczkomacie

Wraz z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących selektywnej zbiórki tekstyliów, InPost wprowadza udogodnienie dla osób chcących pozbyć się niepotrzebnych ubrań. Od teraz można je przekazać za darmo za pośrednictwem paczkomatów w całej Polsce.

Jak działa nowa usługa?

Firma InPost, należąca do Rafała Brzoski, rozbudowała program EKOzwrotów, który dotychczas obejmował m.in. elektrośmieci oraz książki. Teraz do listy dołączyły tekstylia. Oddawane ubrania muszą być w dobrym stanie i nadawać się do ponownego użytku.

Aby skorzystać z usługi, wystarczy:

Spakować niepotrzebne tekstylia.

Zarejestrować przesyłkę poprzez stronę internetową lub aplikację mobilną InPost.

Nadać paczkę w najbliższym paczkomacie.

Przesyłki trafiają do firmy zajmującej się segregacją odpadów, gdzie są oceniane pod kątem możliwości ponownego użycia lub recyklingu.

Unijne przepisy wymuszają zmiany

Od 1 stycznia 2025 roku w całej Unii Europejskiej obowiązuje wymóg selektywnej zbiórki tekstyliów. Oznacza to, że zużyte ubrania, buty czy firany nie mogą już trafiać do pojemników na odpady zmieszane. W Polsce nowe regulacje nałożyły na gminy obowiązek utworzenia punktów odbioru tekstyliów w ramach PSZOK (Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych).

W praktyce jednak wdrożenie tych przepisów w wielu miejscach napotyka trudności. Niektóre gminy mają jedynie pojedyncze punkty zbiórki otwarte przez ograniczony czas, co sprawia, że pozbycie się odzieży w legalny sposób staje się problematyczne.

EKOzwroty ułatwieniem dla mieszkańców

Program EKOzwroty działa od 2021 roku i początkowo obejmował jedynie elektrośmieci. W 2022 roku poszerzono go o kolejne kategorie, takie jak książki, zabawki, artykuły dziecięce czy obuwie. Teraz, dzięki rozszerzeniu o tekstylia, InPost oferuje alternatywne rozwiązanie dla osób, które nie mają łatwego dostępu do punktów zbiórki prowadzonych przez gminy.

Przekazane rzeczy trafiają do organizacji charytatywnych, takich jak Fundacja Odzyskaj Środowisko, które przekazują je potrzebującym w schroniskach i świetlicach.

Co grozi za niesegregowanie tekstyliów?

Osoby, które nie będą stosować się do nowych przepisów, mogą liczyć się z podwyżkami opłat za odbiór śmieci. W wielu miastach, m.in. w Warszawie czy Łodzi, brak segregacji odpadów powoduje podwojenie stawki za odbiór odpadów.

Nowe przepisy dotyczące segregacji tekstyliów mogą być wyzwaniem dla mieszkańców, ale InPost ułatwia ten proces, oferując możliwość bezpłatnego nadania niepotrzebnych ubrań w paczkomatach. Program EKOzwroty to wygodne i ekologiczne rozwiązanie, które może pomóc w realizacji nowych obowiązków.

