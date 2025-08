Koniec ery kontenerów PCK. Co dalej z używaną odzieżą?

Polski Czerwony Krzyż poinformował, że z przestrzeni publicznej znikają kontenery PCK przeznaczone do zbiórki odzieży używanej. Powodem tej decyzji jest zakończenie współpracy z firmą Wtórpol, która dotychczas odpowiadała za logistykę i sprzedaż zebranych tekstyliów. Dochody z tego procesu wspierały lokalne działania społeczne i pomocowe PCK.

Zmiana decyzji

Wtórpol uzasadnił decyzję zmianami w przepisach obowiązującymi od 1 stycznia 2025 r. Nowe regulacje dotyczące klasyfikacji i gospodarowania tekstyliami znacząco wpłynęły na jakość odzieży oddawanej do kontenerów. Zmniejszyła się jej wartość użytkowa, a jednocześnie wzrosły koszty utylizacji materiałów, które nie nadają się do ponownego wykorzystania. To sprawiło, że dalsze prowadzenie zbiórek w dotychczasowej formie stało się nieopłacalne.

PCK przyznaje, że kontenery przynosiły realną pomoc – przekazywana odzież trafiała do osób w trudnej sytuacji, pomagając im ograniczyć wykluczenie materialne. Dodatkowo organizacja wspierała ochronę środowiska, ograniczając ilość tekstyliów trafiających na wysypiska oraz promując ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Selektywna zbiórka

Zmiany przepisów nakazują selektywną zbiórkę tekstyliów. Choć ostatnio dopuszczono wrzucanie najbardziej zniszczonych ubrań do czarnych pojemników, to generalnie mieszkańcy powinni oddawać tekstylia do PSZOK. Zniechęceni koniecznością dojazdu do takich punktów, coraz częściej wrzucają do kontenerów ubrania w bardzo złym stanie, które nie nadają się do dalszego użycia. To dodatkowo wpłynęło na decyzję o ograniczeniu zbiórek.

PCK zaznacza, że nadal można przynosić czystą, zadbaną odzież do oddziałów organizacji w całym kraju oraz do warszawskiego DOBROsklepu PCK. Organizacja jednocześnie szuka nowych rozwiązań i partnerów, którzy pomogą kontynuować misję pomocy i recyklingu. Dziękuje także darczyńcom za dotychczasowe wsparcie i zaufanie.

